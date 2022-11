Offene Weinkeller 40.000 Gäste beim Martiniloben rund um den Neusiedler See

40.000 Gäste verkosteten Burgenlands Weine rund um Martini in den Weinbaugemeinden. Foto: Tourismusverband Nordburgenland / Leidenfrosta

B ereits vor dem Abschluss des diesjährigen Martinilobens am kommenden Wochenende in den Weinkellern in Tadten zieht Burgenland Tourismus eine positive Bilanz.