Theaterverein Pamhagen überzeugt mit amüsantem Stück

Nach zweijähriger, coronabedingter Spielpause betraten die Schauspieler des Theatervereins Pamhagen am vergangenen Montag in der EMS Pamhagen endlich wieder die Bretter, die die Welt bedeuten. In dem dreiaktigen Lustspiel von Hilde Eppensteiner sorgt Rosa, Bauer Lorenz' Tante, die es immer nur gut meint, für helle Aufregung. Dem zahlreich erschienen Publikum ging es an die Lachmuskeln, verschont wurde dabei niemand.

Das Stück wird in der Folge noch am 03., 04., 05., und 06. Jänner um jeweils 19 Uhr aufgeführt, Karten sind täglich von 17 bis 20 Uhr unter der Nummer 0681 / 2050 49 23 zu reservieren. Als Eintritt gilt die Freie Spende.

