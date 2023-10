Tadten: Cider „Straight Outta Seewinkel“

Man kennt sich noch aus der Jugend, als die Musikszene des Bezirks florierte. Alexander Reiner und Michael Nittnaus spielten Ende der Nullerjahre beide in Hardcorebands (Quotations of Rain, Trapped & Forgotten), die die mittlerweile längst vergessenen Spielstätten des Seewinkels unsicher machten: den Golser „Hömkölla“, den Keller von „Gaby's Treffpunkt“ in Andau oder natürlich das Bergwerk in Neusiedl.

Heutzutage gehen die beiden anderen Tätigkeiten nach. Alexander Reiner, studierter Landschaftsarchitekt mit BOKU-Abschluss produziert in Tadten Tafeläpfel auf einer Fläche von 2,4 Hektar. Den Ertrag, den er aus den knapp 8.000 Bäumen der Sorten Granny Smith und Fuji erhält, exportiert er primär in die Slowakei bzw. nach Bratislava.

Alex beim Begutachten seiner Äpfel. Foto: Klaus Zwinger

Der Golser Michael Nittnaus betreibt gemeinsam mit seinem älteren Bruder Andreas das Weingut „Winzerhaus Nittnaus“ mit einer für Gols moderaten Fläche von rund 12 Hektar. Nun haben die beiden nach vielen Jahren in einer anderen Kapazität als damals wieder zusammengefunden.

Idee bestand schon seit Jahren

Was noch vor Corona mit einer Idee beim Golser Martiniloben begann, fand nun im vergangenen Jahr auch erstmals seine Umsetzung. Michael und Alex produzierten zusammen ihren ersten Cider aus Granny Smith und einem leichten Verschnitt aus Fuji Äpfeln unter dem Namen „Old Granny Bastards“. Die Produktion mit der Infrastruktur aus Pumpen, Tanks und Schläuchen für die Abfüllung findet im Weingut in Gols bei Michael statt, während das Pressen der Äpfel in Tadten bei Alexander mit einer 100-jährigen restaurierten Presse noch von Hand geschieht.

Die restaurierte 100 Jahre alte Presse. Foto: Klaus Zwinger

„Das Besondere daran ist, dass er wie ein Pet Nat gemacht wird, das heißt er wird spontan in der Flasche vergoren und ist unfiltriert. Deshalb gibt es ihn auch nur in der 0,75 Liter Flasche“, erklärt der hauptberufliche Weinbauer Michael. „Insofern ist es eigentlich ein Apfelschaumwein, aber wir sagen Cider dazu“, meint er weiter.

Weil das Ganze auch den punkigen Spirit verkörpern soll, zeichnet sich der burgenländische Tätowierer Florian Korlath für das Etikettendesign verantwortlich. Um dem Slogan „Straight Outta Seewinkel“ treu zu bleiben, werden die Etiketten selbstverständlich auch beim Verlag Margarethe Tischler in Gols produziert.

Ausschließlich in der 0,75l Flasche erhältlich: Old Granny Bastards. Foto: Klaus Zwinger

Offen für Neues

Eigentlich wollten die beiden heuer schon etwas Neues mit Quitten probieren, doch ein Ernteausfall bei den Quitten ließ das nicht zumindest im heurigen Jahr noch nicht zu. Zwar gab es heuer auch bei den Äpfeln einen Ernteausfall von rund 20 Prozent, was allerdings immer noch mehr Ertrag als jener aus dem Vorjahr darstellt.

Fuji Äpfel aus Alex' Apfelhain in Tadten, die noch auf die Ernte warten. Foto: Klaus Zwinger

Im Vorjahr wurden insgesamt knapp 550 Flaschen produziert, wovon es noch einen kleinen Restbestand gibt, der beim heurigen Golser Martiniloben von 10. bis 12. November im Winzerhaus Nittnaus verkostet werden kann.