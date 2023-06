Frauenkirchen: ORF-Sommerfest am Musikantenheurigen

Das zweite Sommerfest des Jahres startete am Frauenirchener Musikantenheurigen. ORF-Moderator Michael Pimiskern leitete durch den Abend. Er moderierte auch den Wettkampf zwischen Lokalmatadorin Sonja Rupp und Wetter-Moderatorin des ORF Burgenlands, Veronika Berghofer. Es ging darum, wer in einer bestimmten Zeit mehr Ping-Pong-Bälle in eine Tuba werfen kann. Dabei konnte sich die Frauenkirchenerin Sonja Rupp mit 28 zu 14 klar durchsetzen. Als Siegerin darf sie am Montag das Wetter ansagen.

Bei dem späteren Gewinnspiel der Raiffeisenbank gewannen Werner Göltl und Paul Reiner, der durch seine Frau Katharina auf der Bühne vertreten wurde, eine Sporttasche gefüllt mit Preisen. Den Hauptgewinn, ein Jahr lang gratis telefonieren, ging an Wolfgang Pewal. Für das leibliche Wohl sorgten die vielen fleißigen, ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Musikverein Frauenkirchen. Musikalisch heizte die Radio Burgenland Band ganzen Abend lang ein. Zu späterer Stunde befeuerten dann zusätzlich musikalische Überraschungsgäste die Stimmung weiter an.

