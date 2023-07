80-Jährige bereist ihre eigene Vergangenheit in Kaisersteinbruch

Katharina Kastler hatte zu ihrem 80. Geburtstag einen ganz speziellen Wunsch: Sie wollte noch einmal den Ort ihrer Kindheit aufsuchen, an dem sie im Alter von drei Jahren auf die Heimkehr ihres Vaters wartete, nämlich Kaisersteinbruch.

Ihre Tochter Bettina kontaktierte kurzerhand die örtliche Vereins-Obfrau Martina Watzek, die für die zehnköpfige Familie gemeinsam mit der Historikerin Ava Pelnöcker eine kleine Tour durch den beschaulichen Ort arrangierte. Katharina Kastler, geborene Enderle, musste als Dreijährige im Jahr 1945 mit ihrer Schwester und der Mutter vor den Partisanen aus ihrem Heimatort Šabac (im heutigen Serbien) flüchten. Auf der Weiterreise verbrachte die Familie drei Monate im Kaisersteinbrucher Lager, wo bereits zahlreiche andere sogenannte „Volksdeutsche“ nach der Vertreibung aus ihren Heimatländern auf die Zuweisung in andere (Bundes-)Länder warteten. Katharinas Mutter wusch die Wäsche für die sowjetischen Besatzungssoldaten, die das Lager in Kaisersteinbruch, nach dessen Räumung von der deutschen Wehrmacht, im April 1945 übernommen hatten.

Bald darauf glückte Katharinas Vater die Flucht aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft und die wiedervereinte Familie siedelte sich kurze Zeit später in Kremsmünster an. Etliche Jahre später fand Katharina dort in Erich Kastler die Liebe ihres Lebens und ist seit über 60 Jahren mit ihm „glücklich verheiratet“, wie sie stolz erzählt. Im Museum des Vereins trug sich Kastler ins Gästebuch ein und versprach auch zum 90. Geburtstag wieder im Kreise der Familie nach Kaisersteinbruch zu kommen.