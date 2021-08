Seit vielen Jahren ist der Badesee von Apetlon, gelegen direkt am Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel, eine echte Alternative zum Baden im Neusiedler See. Die ehemalige Schottergrube eignet sich besonders gut zum Schwimmen, Plantschen und Entspannen. Die Ufer sind von zahlreichen Bäumen gesäumt, die Schatten spenden.

Der Schottersee kommt ohne chemische Zusätze aus und wird von der Gemeinde betrieben, die auch für die Kassa, die Badeaufsicht und die Grünpflege zuständig ist. Der Eintritt zum Badesee beträgt vier Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Gäste mit Neusiedler Seecard haben freien Eintritt. Geöffnet ist bei Schönwetter.

Regional und nachhaltig

Seit diesem Jahr wird das Buffet am Apetloner Badesee von neuen Pächtern betrieben. In der „Seebar“ bieten Chefin Theresa Zehentner und ihr Team eine Auswahl an typischen Buffet-Speisen, die modern interpretiert werden. Getränke aus dem eigenen Weingut sowie Weine von regionalen Winzern ergänzen das Angebot. Auch für die Speisen und restlichen Getränke wird vor allem regional eingekauft, unter anderem bei der Fleischerei Karlo, der Bäckerei Goldenitsch, der Grünen Ecke, dem Cafe 42 und von der wenige Kilometer entfernten Privatbrauerei „Golser Bier“.

Ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit wurde seitens der Gemeinde in diesem Frühjahr mit der Legung einer eigenen Stromversorgung zum Badesee gesetzt.

Der Anschluss erfolgte über den kürzest möglichen Weg (Bereich Transporte Steiner) auf einer Länge von über zwei Kilometern. Die Kosten für den Stromanschluss an das öffentliche Stromnetz betrugen etwa 60.000 Euro, die Umsetzung erfolgte über die Firma Elektro Pinetz. Damit konnte die Gemeinde Apetlon die Verwendung des bis dahin zur Stromerzeugung benötigten Dieselaggregats einstellen.

Nach Saisonende werden die Sanitärräume saniert und in den kommenden Jahren erfolgt die Sanierung des Daches des Badesee-Gebäudes. Dabei soll gleichzeitig eine Photovoltaikanlage installiert werden.

