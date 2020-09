Die ehemalige kulturell genutzte Konservenfabrik Erbse wurde mitsamt den umliegenden vier Hektar Grund von der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) gekauft. Hier ist ein neues, modernes Wohngebiet samt Bruckneudorfer Volksschule, im Entstehen. Die Dimension des Gesamtprojekts sucht seinesgleichen in der Region, involviert in den Bauprozess ist darüber hinaus auch das Bundesdenkmalamt. In Summe erwartet Bürgermeister Gerhard Dreiszker zwischen 800 und 1.000 neue Mitbürger: Das bedeutet, dass Bruckneudorf in naher Zukunft über 4.500 Einwohner zählen wird. Die Zufahrtsströme werden auf zwei Wegen erfolgen, nämlich über die Gärtnergasse und über das ehemalige Reindl-Gelände/Phönix.

Baustart für die neue Volksschule

Die Arbeiten für den Schulbau haben im Sommer begonnen. Neben allen Nebenräumen entstehen hier zwölf Klassenräume. Die Gemeinde wird in diesem Zusammenhang Partner der OSG und bekommt von dieser die Kaufmiete auf 30 bis 35 Jahre zugesichert. Danach geht die Volksschule Bruckneudorf in das Eigentum der Gemeinde über. Dies ist ein großer Schritt für die Gemeinde, deren Volksschüler bis dato die Volksschule in Bruck an der Leitha besuchen. Dafür muss Bruckneudorf laufend Geldzahlungen an Bruck leisten, die durch den Betrieb einer eigenen Volksschule freilich wegfallen. „Dazu kommt, dass Bruckneudorf bisher keine Volksschule hatte und es einfach schön ist, wenn die Schülerinnen der Gemeinde auch etwas über das Burgenland lernen“, so Bürgermeister Gerhard Dreiszker.

Mehr Platz für Kindergarten

Da auch der Hort in die neue Volksschule übersiedeln wird, schafft man in der Gemeinde Platz für den zu eng gewordenen Kindergarten Bruckneudorf. Bis zu vier neue Gruppen der Kinderkrippe sollen künftig die Räumlichkeiten des derzeitigen Hortgebäudes nutzen können. Durch den Umzug der Kinderkrippe aus dem Kindergarten hat schlussendlich auch der Kindergarten wieder mehr Platz für seine Kindergartengruppen. Nach dem Umbau der Kindergartenturnhalle wird der Kindergarten für bis zu acht Gruppen Platz bieten.

Neues Grätzl, neues Lebenszentrum

Vor der Volksschule wird ein Platz gestaltet, der sich zu einem wichtigen Grätzlzentrum entwickeln wird. Der neue Gemeindeplatz soll ein Treffpunkt für Alt und Jung werden. Ein Gastronomiebetrieb soll vor Ort Besucher anlocken. Der Platz wird begrünt werden und auch diversen Veranstaltungen wie etwa Märkten Raum bieten.

In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht Raum für zehn Wohnungen, die Betreubares Wohnen „plus“ ermöglichen. „Plus“ bedeutet, dass in Neusiedl, Parndorf und Bruckneudorf direkt betreute Wohnungen errichtet werden, die von einem Team betreut werden, das im Notfall schnell vor Ort sein wird.

Reihenhäuser und Wohnungen

Schennet 30 Reihenhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft der ehemaligen Konservenfabrik komplettieren das riesige Wohnprojekt der OSG.

Etwa 30 Reihenhäuser und weitere Wohnhäuser entstehen ebenfalls am großen Grund der ehemaligen Konservenfabrik. Hier wird derzeit das Baukonzept ausgearbeitet: Vier Hektar rund um die „Erbse“ sollen in Bauland umgewidmet werden. In die beiden derzeitigen Silos werden ebenfalls Wohnungen sowie Büros einziehen, auf einem der Silodächer ist der Betrieb einer Bar („Skybar“) geplant.

Schennet Aus dem ehemaligen Getreidesilo soll das höchste Hochhaus der Region entstehen. 70 Wohnungen und eine Skybar sind hier geplant.

Der Baustart für den Umbau der Türme erfolgt voraussichtlich im Jahr 2023.