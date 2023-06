Daheim in Kittsee

Das Schloss Kittsee präsentiert sich jedes Jahr als perfektes Ambiente für das Sommerfestival. Foto: Sommerfestival Kittsee

Vor der neubarocken Kulisse des Schlosses Kittsee, laufen unter der Intendanz von Prof. Christian Buchmann die Vorbereitungen für das Operetten-Highlight auf Hochtouren: Die Premiere von Paul Burkhards „Das Feuerwerk“ findet am 29. Juni statt.

Zum 10. Jubiläum des Sommerfestivals Kittsee präsentiert Intendant Christian Buchmann am 29. Juni einen musikalischen Leckerbissen: „Das Feuerwerk“ von Paul Burkhard. Weltberühmt wurde das Stück nicht nur durch eine Verfilmung mit Lilli Palmer und Romy Schneider im Jahr 1954, auch der Titelsong „Oh! My Papa“ von Eddie Fisher schaffte es acht Wochen an die Spitze der US-Charts und in einer deutschen Version von Freddy Quinn zum Evergreen.

Mit dabei sind viele Publikumslieblinge wie Peter Horak, Alexandra Reinprecht, Shlomit Butbul oder Gerhard Ernst, der nicht nur die künstlerische Leitung, Regie und Dramaturgie übernimmt, sondern auch auf der Bühne sein musikalisches Talent zum Besten gibt.

„Es ist eine ganz klassische Inszenierung, die ein wenig an eine Zirkusgeschichte erinnert. Wir haben daher auch den einen oder anderen Artisten dabei und verlegen die Handlung in die 20er Jahre. Das Stück ist beste Unterhaltung. Dafür sorgen auch die zwei bekanntesten Songs, nämlich O mein Papa und Mein kleines süßes Pony!“, so Gerhard Ernst. In weiteren Rollen zu sehen sind: Stefanie Kopinits, Elisabeth Schwarz, Gabriele Schuchter, Michael Havlicek, Daniel Ohlenschläger, Regina Schörg, Christian Drescher, Regula Rosin und Thomas Sigwald.

Buchmann: „10. Jubiläum ist ein Meilenstein für das Festival und die Region.“

Bei den Proben. Gerhard Ernst, Daniel Ohlenschläger, Alexandra Reinprecht und Thomas Sigwald. Foto: Conny de Beauclair, Conny de Beauclair

Die Handlung dreht sich um den Fabrikanten Albert Oberholzer (Peter Horak), der im Kreis der Familie seinen runden Geburtstag feiern will. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Gattin Karoline (Stefanie Kopinits) und Tochter Anna (Elisabeth Schwarz) üben gemeinsam mit der Köchin Kati (Gabriele Schuchter) ein eigens zu diesem Anlass verfasstes Chanson ein.

Tante Berta (Shlomit Butbul) und ihr Ehemann Fritz (Daniel Ohlenschläger) treffen als Erste ein. Kaum haben die drei Damen ihre Probe wieder aufgenommen, werden sie durch die Ankunft von Tante Paula (Regina Schörg) mit Onkel Gustav (Gerhard Ernst) und Tante Lisa (Regula Rosin) mit Onkel Heinrich (Christian Drescher) unterbrochen….

Intendant Prof. Christian Buchmann: „Ich bin zutiefst dankbar für die Unterstützung und Begeisterung, die das Sommerfestival Kittsee in den Jahren erfahren hat. Es war eine außergewöhnliche Reise, die uns immer wieder mit einzigartigen künstlerischen Momenten beschenkt hat. Das diesjährige 10. Jubiläum ist ein Meilenstein für die Region und wir sind stolz darauf, ein Programm präsentieren zu können, das die Vielfalt und Exzellenz der letzten Jahre widerspiegelt."

Vor und auch nach jeder Vorstellung lockt der Schlosspark Kittsee mit einem kulinarischen Dorf, in dem Spezialitäten und Schmankerl aus der Region offeriert werden. Besonders beliebt ist Kittsee bei seinen Stammgästen wegen der familiären und gemütlichen Atmosphäre, die das Festival an jeder Stelle vermittelt.

Nach den Vorstellungen kann man bei einem Gläschen mit den Künstlern plaudern, die ebenso wie das Publikum gerne noch flanieren und verweilen. Man sagt, dass Joseph Haydn im Schloss die Erstaufführung seiner 48. Symphonie „Maria Theresia“ dirigierte, wobei die Kaiserin anwesend gewesen sein soll. Vor diesem historischen Hintergrund entsteht eine magische Theateratmosphäre.