Daheim in Parndorf

Rund um Ostern hat die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) mit dem Bau eines neuen Projektes in Parndorf begonnen. An der Ecke B50/Hanaweg baut die OSG nicht nur ein Bürogebäude, sondern auch einen Standort einer weiteren Filiale der Bäckerei Naglreiter.

Es ist nicht die erste Kooperation der beiden Projektpartner. OSG und Familie Naglreiter haben etwa auch schon in Gols gemeinsame Sache gemacht und momentan – zeitgleich zu Parndorf – wird auch ein gemeinsames Bauprojekt in Neusiedl am See verwirklicht. Dort baut die OSG neben der Naglreiter-Zentrale einen neuen Standort für Arbeiterkammer, ÖGB und Bezirks-SPÖ. In diesem Gebäude entstehen auch 16 Mitarbeiterwohnungen für die Firma Naglreiter.

Zurück nach Parndorf: Der Bau steht in einem Grätzel, in dem die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft schon in der Vergangenheit viele Bauprojekte verwirklicht hat. Im Gebiet Neudorfer Straße, Franz Liszt Gasse, Haydngasse sind in den vergangenen Jahren 480 Wohnungen und 55 Reihenhäuser entstanden. „Rund 1200 Menschen wohnen dort. Das ist die Größenordnung eines typischen südburgenländischen Ortes“, berichtet OSG-Vorstand Alfred Kollar mit Augenzwinkern.

Im Obergeschoss des Neubaus stehen 280 Quadratmeter an Bürofläche zur Verfügung, die derzeit noch individuell gestaltet werden kann. „Die Büros sind noch zu vermieten, wir gehen jetzt erst in die Bewerbung“, so Kollar.

Das Untergeschoss hat eine Nutzfläche von 305 Quadratmetern und wird die Filiale der Bäckerei Naglreiter mit Verkauf und Café beherbergen. Neben einem großen Sortiment an Frühstücksvariationen wird es auch ein kleines Speisenangebot im Stil eines Bistros geben wird. Läuft alles nach Plan, wird Anfang Dezember eröffnet.