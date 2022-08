Daheim in Podersdorf/See: Ferienspaß für Podersdorfs Kinder

Der Neusiedler See ist wohl einer der Hauptgründe, warum Urlauber in die Region kommen. In Podersdorf setzt man allerdings nicht alles auf nur eine (See-) Karte. Hier schmieden die Tourismusverantwortlichen seit Jahren Ideen, um auch abseits der traditionellen Wassersportarten Attraktionen anbieten zu können. Gut so, angesichts des niedrigen Wasserstands im See.

Im Vorjahr entstand auf 18.000 Quadratmetern die äußerst erfolgreiche PodoPlay Familienerlebniswelt. Dort entsteht gerade eine neue Gaststätte.

So soll das Selbstbedienungsrestaurant aussehen: Das neue Lokal präsentiert sich in luftig modernem Ambiente.

Foto: Wögerer Planung und Einrichtung

Das Selbstbedienungslokal wird 100 Sitzplätze außen und 80 Sitzplätze innen haben. Darüber hinaus soll es indoor auch einen kleinen Spielbereich bekommen. „Wir wollen damit Familien auch bei kühleren Temperaturen ein Angebot bieten“, lässt Rene Lentsch, Geschäftsführer der Podersdorf Tourismus und Freizeit Betriebsgesellschaft (PTF), wissen. Außerdem soll das Familienrestaurant ganzjährig geöffnet sein.

Trendsportarten auf 50.000 Quadratmetern

Unterdessen wird der Nordstrand weiterentwickelt, der ganz im Zeichen von Trendsportarten stehen wird. Auf rund 50.000 Quadratmetern soll ein umfangreiches Sportangebot entstehen. Momentan arbeitet man an einem Masterplan, dieser soll im Herbst fertig sein.

Geplant sind jedenfalls eine größere Beach-Area, wo sowohl Beach Volleyball- als auch Beach Soccer-Turniere ausgetragen werden können, eine Boulderwand für begeisterte Kletterer, ein Ninja Warrior Parcours und ein Calisthenics-Park. Darüber hinaus ist ein Multifunktionsplatz geplant, auf dem man unter anderem Teqvoly spielen kann. Zwei dieser dem Tischtennistisch ähnlichen Spielflächen stehen bereits am Nordstrand.

Teqvoly ist eine Trendsportart, die Volleyball mit Tischtennis verbindet. Sie wurde in Ungarn entwickelt, wo 2019 auch die erste Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. „Schon jetzt werden die Tische gut angenommen“, freut sich Rene Lentsch.