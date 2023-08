Daheim in Potzneusiedl

Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) errichtete ab 2019 in der Oberen Hauptstraße drei Reihenhäuser und eine Wohnhausanlage mit acht Wohneinheiten. Damit konnten die Hausschlüssel der ersten Reihenhäuser im Ort bereits 2020 den glücklichen Bewohnern überreicht werden. Nun steht Teil zwei des Projektes an und zwar an der Unteren Hauptstraße. Der Bauträger „B-SÜD“ plant in der gemütlichen Gemeinde Potzneusiedl die Umsetzung einer modernen Doppelhausanlage.

Insgesamt sollen dieses Mal 14 Doppelhäusern mit folglich 28 bewohnbaren Hauseinheiten entstehen. Dabei wird Familienfreundlichkeit großgeschrieben. Jeweils vier Schlafzimmer und eine Terrasse mit Garten bieten Platz für junge, wachsende Familien.

Die Beheizung der Häuser erfolgt mittels Fußbodenheizung, die von einer energieeffizienten Luft-Wasser-Wärmepumpe betrieben wird. Die Dachflächen werden begrünt und darauf eine Photovoltaikanlage errichtet. Jede Haushälfte wird zwei PKW-Stellplätze bekommen, wofür die optionale Ausstattung mit einer E-Ladeinfrastruktur vorgesehen ist.

Entgeltliche Einschaltung