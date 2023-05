Daheim in St. Andrä am Zicksee

Vor Kurzem wurden die Arbeiten am neuen Kanal und Pumpwerk fertiggestellt. Dieses befindet sich neben dem Friedhof, vis-à-vis des Gasthofs zur Linde. Die Technik war bereits in die Jahre gekommen und brauchte eine Erneuerung, welche im Laufe des vergangenen Monats stattfand.

„Besonders erfreut bin ich, dass sich die Arbeiten an dem Pumpwerk noch vor dem Sommer fertigstellen ließen, so dass es wenn Gäste hier sind diesbezüglich zu keinen Unannehmlichkeiten kommen kann“, berichtet Bürgermeister Michael Schmidt (SPÖ). Veranstaltungsvorschau für den Monat JuniNicht zuletzt wird es im Juni auch einige Veranstaltungen in der Ortschaft geben.

Etwa das „25 Jahre MC Black Bisons“ Bikerfest am kommenden Samstag, dem 03. Juni ab 10 Uhr. Außerdem findet am 07. Juni ab 17 Uhr das Gartenfest der Volksschule statt. Und nicht zuletzt wartet am 18. Juni ab 10 Uhr noch das alljährliche Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Andrä am Zicksee.