Daheim in St. Andrä am Zicksee

In der Gemeinde gibt es seit 2018 den „Verein der St. Andräer Jugend zur Erhaltung von Tradition und Brauchtum in St. Andrä am Zicksee“, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit diversen Aktivitäten frischen, jungen Schwung in den Dorfalltag zu bringen. Gleichzeitig soll ein Freizeitangebot im Ort für junge St. Andräerinnen und St. Andräer geboten werden.

So wurden zum Beispiel in diesem Frühjahr seitens der Vereinsmitglieder in Zusammenarbeit mit der Landjugend im Seebereich zwei Grünflächen zu Biodiversitätsflächen umgestaltet, wo sich den ganzen Sommer über Insekten und andere Tiere wohlfühlen konnten. 2022 soll diese Fläche Richtung See-Promenade erweitert werden.

Bereits zwei Mal organisierten die knapp 30 Mitglieder den erfolgreichen Zeiselfasching (2019 und 2020).

Ebenfalls gut organisiert war der Kirtag am 5. September, der aufgrund des Engagements der Vereinsmitglieder zu einem vollen Erfolg wurde und sehr gut besucht war. Auch das Maibaumstellen wurde mitorganisiert. Für 2022 plant die Andräer Jugend wieder den Faschingsumzug, das Maibaumstellen, den Kirtag und den Advent im Dorf sowie Ausflüge.

Die Gemeinde St. Andrä am Zicksee freut sich sehr darüber, dass sich eine Initiative im Ort gebildet hat, die aus jungen Andräern besteht. ÖVP Bürgermeister Andreas Sattler und SPÖ Vizebürgermeister Michael Schmidt haben die Funktionen des Vereinsobmanns und des Vereinsvizeobmanns übernommen, einerseits um die „St. Andräer Jugend“ mit Wissen zu unterstützen und andererseits um die Überparteilichkeit des Vereins zu betonen. Mehr auf Facebook unter „St. Andräer Jugend“.