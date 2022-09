Das kommende Jahr in Andau

2023 wird ein spannendes Jahr in Andau. Was Freizeit, Erholung und Tourismus angeht, so gibt es bereits einige Ideen und Unterfangen, die in Arbeit sind. So wie etwa der Ausbau der Kinderspielplätze oder auch die Errichtung eines Grillplatzes. Diesbezüglich soll südöstlich von Andau demnächst eine 3.000 Quadratmeter große Fläche von der Urbarialgemeinde angekauft und daraufhin ein Grillplatz in Massivbauweise angelegt werden.

Auch der Badesee soll attraktiviert werden. Zu diesem Zweck soll auf der bereits bestehenden natürlichen Insel im Badesee eine Plattform aus Holz errichtet werden, auf der man es sich auf drei Ebenen gemütlich machen kann - ein zwanzig Meter langer Steg zur Plattform ist natürlich auch in der Planung mitinbegriffen.

Neben der Asphaltierung der Fluchtstraße zur Brücke von Andau hin sollen auf dem Weg verteilt einige Sitzgelegenheiten sowie eine Gedächtnisplattform bei der Brücke selbst entstehen. Diese wird aktuell von ungarischer Seite aus saniert.

Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen auf vorhandenen Gemeindebauten darüber hinaus Photovoltaikanlagen installiert werden, außerdem soll eine schrittweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED stattfinden. Auch E-Ladestationen für Autos, Roller und Fahrräder finden Platz in diesem Konzept. Zudem sollen zur Senkung der Lebenserhaltungskosten in Zukunft Energiegemeinschaften gebildet werden, um die Lebenserhaltungskosten der Gemeindebürger zu senken.