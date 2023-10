Das moderne Herz von Pama

Der Platz zum Grillen mitten im Grünen lädt im Sommer zum geselligen Verweilen ein. Foto: zVg/Gemeinde Pama

Das Jahr 2023 brachte so einiges an Erneuerung für Pama. Neben den großen Gebäuden im Zentrum laden auch gemütliche Plätzchen im Ort zur Geselligkeit ein. Der alte Grillplatz wurde beispielsweise neu aufgestellt. Vier Bänke und eine große Feuerstelle verlocken zu gemeinsamen Kochen, Speisen und Verweilen. Die Stelle fügt sich großartig in den Generationenspielplatz und den großen Rodelberg.

Weiters war durch die Vergrößerung der Feuerwehr kein Platz mehr für die Altstoffsammelstelle. An der Oberen Hauptstraße 5 wurde ein Haus inklusive Hallen gekauft. Dort befindet sich nun der neue Bauhof der Gemeinde Pama. Damit konnte zusätzlich der Verkehr in der Schulgasse entflochten werden.