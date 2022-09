Deutsch Jahrndorf: Klein aber fein

Bürgermeister Gerhard Bachmann (SPÖ) ist es besonders wichtig, dass die Gemeinde Deutsch Jahrndorf auf finanziell gesunden Beinen steht. Die Gemeinde ist seit Jahren schuldenfrei. Erreicht wurde dies einerseits durch sehr nachhaltiges Wirtschaften und andererseits durch ein fleißiges Team an Gemeindemitarbeitern, die viele Arbeiten teilweise oder komplett selbstständig erledigen. Hier seien allen voran die Mitarbeiter des Bauhofes erwähnt., so der Bürgermeister: „Ein Dank an dieser Stelle!“

Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Situation der Gemeinde hat diese beschlossen, 2022 jeden Haushalt einen Gutschein von 100 Euro zur Verfügung zu stellen, der zur Abfederung der steigenden Energiekosten gedacht ist.