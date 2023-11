Dorferneuerung in Apetlon

Künftig wird ein neues Ortsleitsystem Gäste wie Einheimische durch Apetlon weisen.

Hier auf dem Platz vor dem Gasthof Weinzettl soll etwa eine der Tafeln im neuen Ortsleitsystem angebracht werden. Foto: Klaus Zwinger

Apetlon Ein weiteres Projekt, das bald in Apetlon umgesetzt wird, ist das neue Ortsleitsystem. Hiermit werden künftig Infos zu Gewerbetreibenden sowie Lebensmittel- und Beherbergungsbetrieben auf drei großen, schönen Infotafeln an markanten Plätzen angebracht.

„Die Angebote der Grafiker sind bereits da und die Arbeitsgruppe wird sich demnächst wieder zu dem Thema treffen“, so Bürgermeisterin Silvia Pitzl zum neuen Ortsleitsystem.

In dieselbe Kerbe schlägt auch die Idee eines neuen Tourismuskonzepts. Damit will man „Apetlon neu erzählen“, sprich in Workshops herausfinden, wo man touristisch noch mehr aus der Marktgemeinde herausholen, sie attraktiver machen kann.

Des Weiteren müsse man auch vorausdenken, denn der Darscho so wie auch die Lange Lacke trocknen beide bei unzureichendem Niederschlag periodisch aus. Die Frage, die sich die Gemeinde in den Workshops stellt, ist also auch: Wie kann man trotzdem weiterhin Gäste nach Apetlon bringen, wenn diese Dinge wegfallen?