Frauenkirchen ist das Schulzentrum im Seewinkel. Hunderte Schülerinnen und Schüler besuchen die Volksschule, die Neue Mittelschule, die Polytechnische Schule und die HAK/HAS Frauenkirchen. Das Sonderpädagogische Zentrum, die Gesundheits- und Krankenpflegeschule und Musikschule (inkl. Symphonischen Blasorchester) ergänzen das besonders umfangreiche schulische Angebot der Stadt.

Seit Kurzem sind Frauenkirchens Pflichtschulen (Volksschule, Allgemeine Sonderschule, Neue Sportmittelschule, Polytechnische Schule) zu einem Schulcluster zusammengefasst, der unter Leitung von Direktor Norbert Kappel (BEd) insgesamt 276 Schülerinnen und Schüler betreut. Dies ist in Österreich derzeit einzigartig.

Alle Pflichtschultypen unter einem Dach unter einer Leitung zu haben, ergibt diverse Vorteile für den Schulstandort Frauenkirchen und die Schulen untereinander, denn die Leitung der Schulen steht unter dem Motto des Miteinanders der einzelnen Schultypen zum Wohle der Kinder.

Bei regelmäßigen Konferenzen von Clusterleitung und Bereichsleitern wird die Zusammenarbeit im Cluster koordiniert. Die vielfältigen Kompetenzen der Lehrerinnen und Lehrer werden im Cluster gebündelt und kommen den Schülern im schulischen und sozialen Bereich zugute. Die Vernetzung der Lehrerinnen und Lehrer der unterschiedlichen Schultypen ermöglicht den Kindern einen sanften Übergang von der Volksschule zur Neuen Mittelschule oder Allgemeinen Sonderschule und weiter zur Polytechnischen Schule, so unterrichten Lehrer der 4. Klasse Volksschule beispielsweise im Jahr darauf in einzelnen Stunden auch in der 1. Klasse der NMS und begleiten die Kinder so in der Übergangsphase von der Volksschule zur NMS. Lehrer der Allgemeinen Sonderschule (ASO) unterstützen zusätzlich lernschwächere Schüler in der Volksschule, um mögliche Schwächen zu kompensieren. Schüler der ASO werden in einzelnen Fächern auch in der NMS unterrichtet, dadurch ist eine Rückführung in den Lehrplan der NMS leichter möglich. Der Einsatz der Lehrerinnen und Lehrer an den unterschiedlichen Schultypen fördert das Verständnis für die Bedürfnisse der Schüler bei einem Schultypenwechsel.

Das Clusterprojekt fördert das Miteinander von Schülern und Lehrern.

Tage der offenen Tür

Eingeladen sind alle Interessierten und künftigen Schüler zum Tag der offenen Tür an der NMS Frauenkirchen am 11. Jänner. Geboten werden an dem Tag sowohl Regelunterricht als auch Stationenbetrieb, um den Besuchern einen Einblick in den Schulalltag zu geben. Der Tag der offenen Tür an der Polytechnischen Schule findet am 25. Jänner statt.