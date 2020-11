Pünktlich zum 11. Geburtstag der St. Martins Therme & Lodge am 11. November 2020 gab es einen Neuzugang bei den beliebten Weißen Eseln: Esel Karli - mit den charakteristischen blauen Augen - wurde 2012 geboren und zieht nun in den Stall der St. Martins Therme & Lodge ein. „Karli ist von unserem bestehenden Esel-Team gleich herzlich und freudig aufgenommen worden“, erklärt Geschäftsführer Klaus Hofmann. „Er ist ein Österreichisch-Ungarischer Weißer Barockesel und wurde uns über den „Verein zur Erhaltung der Weißen Barockesel“ vermittelt – wir freuen uns gerade in Zeiten wie diesen umso mehr über diesen Zuwachs. Sobald wir die St. Martins Therme & Lodge wieder öffnen dürfen, gibt es dann auch die Gelegenheit, unsere Esel zu beobachten oder aber im Rahmen der tiergestützten Programme diese intelligenten Tiere näher kennenzulernen.“

Bis die St. Martins Therme wieder öffnen darf, gibt es auf www.stmartins.at oder über 02172/20 500 die Möglichkeit, sich und seine Lieben mit einer großen Auswahl an Gutscheinen eine entspannende Freude zu bereiten.

Zu entdecken gibt es verschiedene Arrangements wie den 4 Sterne-Superior Urlaub und Tagesaufenthalte in den St. Martins Galerien oder den „Relax! Tagesurlaub“, sowie wohltuende Momente „Treatments by St. Martins“. Wem es schwerfällt sich zu entscheiden, kann sich Wertguthaben ab 20 Euro auf alle Geschenkkarten laden, einlösbar in allen Thermen- & Gesundheitsresorts der VAMED Vitality World.

Auch für die beleibten St. Martins Safaris sind Gutscheine erhältlich.