Ab 2030 wird Gols zum Gesundheitszentrum einer ganzen Region. Das Land Burgenland hat entschieden, auf dem Gemeindegebiet von Gols ein neues Spital zu bauen – die Spitalsversorgung rückt dann von Kittsee in das Zentrum des Seewinkels. So wird unser lebenswerter Ort nochmals aufgewertet. Derzeit laufen unabhängige Umweltschutz-Gutachten. Eine Zwischenbilanz zeigt: Die Experten sehen den ausgewählten Standort positiv, die Signale stehen auf grün.

Das Spital soll am Kreisverkehr zwischen Weiden am See und Gols errichtet werden – zwischen den Straßen B51 und L205, angebunden an den Zubringer zur Autobahn A4. Dieser Standort auf dem Golser Hotter ist im Vergleich der Beste, was die Erreichbarkeit betrifft. Das hat die Grazer Forschungsgesellschaft EPIG im Auftrag des Landes Burgenland berechnet. Kein Standort im Bezirk Neusiedl ist für mehr Menschen binnen einer halben Stunde Anfahrtszeit erreichbar. Gerade die aktuelle Corona-Krise führt deutlich vor Augen, welche Bedeutung wohnortnahe Spitalsbasisversorgung im Burgenland hat – und auch mit CoViD-Stationen und Intensivbetten für lebensbedrohende Fälle.

Die Lage ist das Um und Auf

Ein Krankenhaus muss eine ganze Region versorgen. Gleichzeitig soll ein Spital auch nicht an Siedlungsgebiete angrenzen. Anfahrtswege sollen nicht unmittelbar durch solche führen. Rettung oder Notarzt müssen das Krankenhaus schnell anfahren anfahren. Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Zulieferbetriebe und Dienstleister müssen das Spital täglich gut erreichen können – 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Die Marktgemeinde Gols arbeitet mit den Behörden zusammen und tut derzeit alles dafür, damit das Projekt umgesetzt werden kann.

Gleichzeitig wissen wir, dass es besorgte Bürgerinnen und Bürger gibt – etwa deswegen, ob das neue Spital auch in die intakte Golser Landschaft passen wird und ob auch der Umwelt, Tiere und Pflanzen, beim Bau und Betrieb geschützt werden. Alle bisherigen Umweltprüfungen sprechen für den Standort. Derzeit ist der geplante Standort „landwirtschaftliche Fläche“.

Im Mai 2020 wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Gols eingeleitet. Es gab einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates. Dabei wurden detaillierte Untersuchungen im Zusammenhang mit Natur- und Landschaftsschutz gestartet.

Der Gemeinde ist es wichtig, alle besorgten Golserinnen und Golser zu beruhigen, denn die Zwischenergebnisse aus der laufenden Strategischen Umweltprüfung (SUP) und Naturverträglichkeit sprechen eindeutig für die Standortwahl.

Im Nordburgenland gibt es sehr viele Schutzzonen zum Natur- und Landschaftsschutz, wie etwa die Kern- und Pufferzone UNESCO Welterbegebiet, Nationalpark und mehrere Natura-2000-FFH-Richtlinien. All diese Zonen erstrecken sich von Eisenstadt über Neusiedl, Weiden, Podersdorf und Illmitz sowie bis nach St. Andrä. Daher berührt nahezu jeder Spitalsstandort eine dieser Zonen. Der jetzt projektierte Standort betrifft lediglich die Randlage des Natura-2000-Gebietes/Vogelschutzrichtlinie.

Dahingehend wird die Naturverträglichkeit (Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen) untersucht. Auch eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes wird untersucht. Auch ein Verkehrs- und ein Infrastrukturgutachten ist in Ausarbeitung. Die Gutachten wurden im Gemeinderat mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ in Auftrag gegeben. Die zahlreichen Gutachten bilden schlussendlich im Rahmen der Strategischen Umweltprüfung (SUP) die Grundlage für den Umweltbericht. Baubeginn wird 2026 sein, 2030 wird das neue Krankenhaus Gols bezogen werden.