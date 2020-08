In Kooperation mit der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) werden in Neudorf momentan die Gründe am „Neumannfeld“, vis-a-vis vom Bahnhof als kleines, neues Siedlungsgebiet fertiggestellt. Schon kann die „Gleichenfeier“ begangen werden.

Die OSG errichtet am Standort in einer ersten Bauphase sechs Reihenhäuser (bereits vergeben) und 14 Wohnungen (bereits vergeben), davon 12 günstige Starterwohnungen. Die ersten Übergaben der Wohneinheiten werden noch 2020 stattfinden. Eine zweite Bauphase sieht die zusätzliche Errichtung von acht Reihenhäusern und 15 Wohnungen vor. Gleichzeitig entstehen 23 voll aufgeschlossene Bauplätze (Wasser, Strom, Gas, Kanal, Glasfaser A1, Kabel Plus), die von der Gemeinde verwaltet werden (zum Preis von 120Euro/m², wobei sechs Bauplätze bereits vergeben sind). Auf einer Fläche von etwa drei Hektar werden um die 150 Personen ihr neues Heim finden.

Die Gemeinde Neudorf bietet als Wohngemeinde den großen Vorteil, sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden zu sein (Bahn, Autobahnen).

Ergänzt wird die Wohnqualität durch den dörflichen Charakter, der einen hektischen Alltag auffangen kann. Hier punktet der Ort mit Ruhe und der Nähe zur Natur.

Mit dem Bründlbad bietet Neudorf gleichzeitig ein Freizeitjuwel für alle Besucher. Aus diesen und weiteren Gründen ist Wohnen in Neudorf beliebt. So beliebt, dass die Gemeinde keine freien Bauflächen mehr anbieten konnte. Das hat sich durch die Aufschließung des Neumannfeldes nun geändert.