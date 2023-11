Neue Arbeitsplätze für Zurndorf

Mit Freude erwartet Bürgermeister Werner Friedl den Baustart zur Errichtung eines neuen, modernen Spar-Marktes gleich beim Kreisverkehr an der Zurndorfer Ortseinfahrt (Richtung Parndorf). „Die Entscheidung von Spar, in Zurndorf zu bauen, bestätigt die Wichtigkeit und die zentrale Bedeutung der Gemeinde auf der Parndorfer Platte“, so Friedl. Der neue Supermarkt wird die Angebote vom bestehenden Billa-Lebensmittelmarkt ergänzen. Derzeit wird noch geplant, aber bereits kommendes Jahr soll mit den Bauarbeiten begonnen werden. Läuft alles nach Plan, so soll im Spätsommer 2021 Eröffnung gefeiert werden. 25 weitere Arbeitsplätze werden in Zurndorf geschaffen.

Modernes Altenwohn- und Pflegeheim

Das größte Pflegezentrum im Neusiedler Bezirk entsteht in der Gemeinde Zurndorf. Gebaut wird das Zentrum gegenüber der Billa-Filiale an der Ortseinfahrt von Parndorf kommend. Betrieben durch den Samariterbund stehen ab der geplanten Fertigstellung 2022 „Am Leithafeld“ 60 Plätze zur Verfügung. 40 geschulte Mitarbeiter werden sich künftig um die Bewohner kümmern. Die Bauarbeiten sind derzeit unter der Leitung der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) im Gange. Der Platz ist perfekt gewählt: Sowohl Gemeindearzt als auch zwei Nahversorger liegen in direkter Umgebung. Auch das „Betreubare Wohnen“ am Ballabeneweg ist nur wenige Gehminuten entfernt. „Mit der Errichtung des neuen Pflege- und Kompetenzzentrums in Zurndorf verstärkt die Gemeinde das Angebot vor allem für unsere älteren und pflegebedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger enorm“, freut sich Bürgermeister Werner Friedl.