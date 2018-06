Bürgermeister Gerhard Zapfl stärkt den Fokus auf die Umwelt und deren Schutz, auch im Hinblick auf die künftigen Generationen in Nickelsdorf.

Das Thema Natur liegt Bürgermeister Gerhard Zapfl sehr am Herzen. Mit Hilfe vieler engagierter Nickelsdorferinnen und Nickelsdorfer wird die Natur in und rund um die Gemeinde allen Interessierten durch laufende Veranstaltungen näher gebracht. Ziel dabei ist die Auseinandersetzung mit der Umgebung und das Wertschätzen des Themas zum Schutz der Umwelt, auch für künftige Generationen. Nach der erfolgreichen Hotterfahrt der Gemeinderäte und Gemeindemitarbeiter Anfang Mai auf Traktoren entlang der nördlichen Nickelsdorfer Hottergrenze, plant die Gemeinde für Herbst eine neue Hotterfahrt, diesmal in den südlichen Teil von Nickelsdorf. Hier erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes rund um Ort, Natur und Geschichte.

Zweite Hotterfahrt für die Allgemeinheit

Die zweite Hotterfahrt ist für die Allgemeinheit geplant, daher steht sie (bis zur maximalen Teilnehmeranzahl) allen interessierten Nickelsdorfer(innen) offen.

In Kooperation mit dem VBW (Burgenländisches Volksbildungswerk) fand am 9. Juni eine Exkursion zum Thema „Die Besonderheiten der Flora und Fauna rund um Nickelsdorf“ statt. Bei freiem Eintritt und perfektem Wetter konnten sich die 35 (!) Teilnehmer von der Schönheit der Nickelsdorfer Natur überzeugen.

Ökologische Vorteile von Naturgärten

Am 6. Juli laden die Gemeinde und das VBW zur einer kleinen Exkursion „Garteneinblicke“. Die kostenlose Veranstaltung möchte den Teilnehmern die ökologischen und optischen Vorteile von Naturgärten praktisch erklären und veranschaulichen, ganz nach dem Motto „Weg vom englischen Rasen und vom Unkrautvernichter, hin zur Natur“. Im Herbst ist dann wieder in Kooperation mit dem VBW eine informative Exkursion zur Leitha geplant.

Identifikation mit Heimatgemeinde

Mit all diesen Veranstaltungen möchte Bürgermeister Gerhard Zapfl „die Identifikation der Nickelsdorferinnen und Nickelsdorfer zu ihrer Heimatgemeinde stärken.“ Denn „…wir Nickelsdorfer sollen uns wohlfühlen dort wo wir wohnen, das ist mein Job als Bürgermeister“, so Zapfl, der die Freizeitaktivitäten von Jung und Alt wieder gerne mehr in die Natur bringen möchte.

Zum Thema

Bei der Hotterfahrt organisierte der Obmann Josef Scherhaufer zwei Traktoren samt Anhänger von Christian Schmidt und Gerald Gusenleitner. Auf ging’s an die Nickelsdorfer Hottergrenzen!

Bei angenehmen Temperaturen erfuhren alle Kundigen und Nicht-Kundigen viel Neues und Wissenswertes über das nordöstliches Gemeindegebiet, vom Alten Dorf bis zum Himmelreich.

Entspannt und gut gelaunt sogen alle Teilnehmer Natur und Wissen auf.

Fixiert wurde für nächstes Jahr die Befahrung der südlichen Seite Nickelsdorfs.

Neues für unsere Kids

Erweiterung | Durch Zuzug und steigende Geburtenrate wird mehr Platz benötigt.

Naturverbunden. Die erste Hotterfahrt der Gemeinderäte und Gemeindemitarbeiter im Frühjahr fand bei herrlichem Wetter statt. | Karl Wendelin

Noch diesen Herbst wird mit dem Bau des neuen Kindergartens direkt bei der Volksschule begonnen. Der jetzige Kindergarten bleibt ebenfalls erhalten. Der Neubau ist durch Zuzug und die steigende Geburtenrate notwendig geworden. Bis dahin werden alle Kindergartenkinder im jetzigen Kindergarten bestens betreut. So wurde das Kindergartenfest letzte Woche mit der Übergabe neuer Spielgeräte richtig gefeiert.

Die Eröffnung des neuen Volksschul-Turnsaales im August steht schon kurz bevor. Der bisherige Turnsaal ist ein adaptierter ehemaliger Klassenraum, der den Standards nicht mehr entsprach. Der neue Turnsaal steht nicht nur für die Schulkinder zur Verfügung, sondern kann auch optimal von Vereinen genutzt werden. Der separate Zugang zum Turnsaal macht dies einfach möglich.

Zusätzlich wird der Saal in der Mitte teilbar sein, und kann so gleichzeitig zwei unterschiedlichen Zwecken dienen.

Durch diese Bauweise erweitert der künftige Volksschulturnsaal die Möglichkeiten, in Nickelsdorf Freizeitprogramme zu gestalten.

Abschlussfest in der Volksschule - Am Freitag, den 22.6.2018, fand ab 17 Uhr die Schulabschlussfeier mit der offiziellen Verabschiedung der 4. Klasse statt.

Die Schüler der 3. Klasse hatten im Werkunterricht ein sehr schönes Geschenk - eine Schreibtischablage mit Stundenplan und Foto - hergestellt und überreichten mit guten Wünschen für die Zukunft dieses Geschenk an die Schulabgänger.

Der Bürgermeister Gerhard Zapfl überreichte den Schülern der 4. Klasse einen Rucksack, den sie gut im nächsten Schuljahr verwenden können.

Es wurden einige Darbietungen der Schüler präsentiert und alle Gäste, Schüler und Lehrer konnten sich danach an dem tollen Buffet, das die Eltern der 1. Klasse organisiert hatten, stärken. | zVg

Umfrage: Jugend für Jugend

Fragebogen | Was bewegt die jungen Nickelsdorfer? Vor Kurzem startete der Jugendgemeinderat Simon Salzer die große Umfrage per Aussendung und auch Online.

Ein voller Erfolg war die vor Kurzem gestartete Umfrageaktion von Simon Salzer, Jugendgemeinderat in Nickelsdorf.

Mit einem „Jugend-Fragebogen“ richtete er sich an die jungen Nickelsdorferinnen und Nickelsdorfer zwischen 14 und 30 Jahren, um deren aktuellen Wünsche und Anregung rund um die Gemeinde zu eruieren.

Der 22-jährige Nickelsdorfer Simon Salzer gestaltete die Umfrage per Aussendung und auch Online. Von insgesamt 220 Befragten haben knapp 100 Personen geantwortet. Für einen standardisierten, anonymen Fragebogen ist diese Antwortrate von über 45 Prozent ausgezeichnet.

Hohes Interesse an der Heimatgemeinde

Das hohe Interesse an der Heimatgemeinde und die Chance auf den Gewinn von zwei Nova Rock-VIP Pässen trugen sicherlich zur hohen Antwortquote bei.

Zum Inhalt: In der Umfrage ging es vor allem um Fragen, die die Freizeitgestaltung der Nickelsdorfer Jugend betreffen sowie um Fragen rund um sportliche und kulturelle Angebote innerhalb der Gemeinde, über das Nova Rock Festival, die Flüchtlings- & Integrationspolitik der Gemeinde und um andere Themen, die Jugendliche momentan bewegen.

Glücklich. Simon Salzer überreicht dem Gewinner Sascha Baumann den „Nova Rock“-Pass. | Gemeinde

Anmerkungen, Wünsche, Lob und Kritik

Zur Auswertung: Es ging unter anderem hervor, dass sich viele junge Nickelsdorfer(innen) eine bessere Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz wünschen beziehungsweise dass die Abfahrtszeiten der Züge teilweise stark verbesserungsbedürftig sind. Auch die Themen wie „Fitnesscenter/Cross-Fit“, (Sommer-)Kino, mehr Einkaufsmöglichkeiten, Bildungsförderungen und Jugendtreffpunkte fanden oft Erwähnung.

Simon Salzer freut es besonders, dass die Jugend zu knapp 90% der Auffassung ist, dass die Integration der Flüchtlinge im Ort sehr gelungen ist. „Das sei ein gutes Beispiel dafür, wie es auch funktionieren kann“, zeigt sich Simon Salzer stolz.

Schließlich wurden im Feld „Anmerkungen, Fragen, Wünsche, Lob und Kritik“ viele neue und interessante Ideen genannt, um die Situation der Jugend weiter verbessern zu können.

Jugendthemen wieder mehr in den Fokus

Erfreut. Die „Nova Rock-VIP Pässe“-Gewinnerin Stefanie Weiss mit Initiator Simon Salzer. | Gemeinde

Der nächste Schritt: Simon Salzer und die Gemeinde freuen sich darauf, die aus dieser Umfrage gewonnenen Erkenntnisse im Gemeinderat präsentieren und diskutieren zu können.

Sie möchten sich an dieser Stelle nochmals bei all jenen bedanken, die mit ihrer Teilnahme an der Umfrage einen wichtigen Beitrag dafür geleistet haben, um Jugendthemen in Zukunft wieder stärker in den Fokus zu rücken.

Fragen und Informationen rund um das Thema „Jugend in Nickelsdorf“ an simon.salzer@nickelsdorf.at!

Betreubares Wohnen

Stolz. Bürgermeister Gerhard Zapfl präsentiert den Plan für das Projekt „Betreubares Wohnen“.

| Ina Sattler

Im Zentrum | Seit Jahren bemüht sich Ortschef Zapfl um Wohnungen für Senioren. Jetzt ist es soweit.

In Zusammenarbeit mit der OSG werden mitten im Ort zehn Wohnungen errichtet, die speziell auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und die Interesse an betreubarem Wohnen haben. Baubeginn ist für September 2018 geplant. Voraussichtlich wird die Fertigstellung eineinhalb Jahre dauern. Bisher hat sich die Volkshilfe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde um jene Einwohner gekümmert, die ihren Alltag nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen können. Mit dem neuen Angebot der Gemeinde werden ab Herbst die Wohnungen zu fairen Mietpreisen in der gewohnten Umgebung zur Verfügung stehen. Errichtet wurden die Wohnungen, wie auf dem Foto zu sehen, direkt neben dem Gemeindeamt. Für Bürgermeister Zapfl werden durch die Errichtung des Wohnhauses mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Denn nicht nur die Altersversorgung und die Kommunikation zwischen den Bewohnern des Hauses werden verbessert, sondern auch die Lebensqualität bleibt hoch. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der individuellen Betreuungsanpassung durch die Volkshilfe, die im Gemeindeamt ansässig ist. Damit leistet die Gemeinde gemeinsam mit der OSG einen zukunftsweisenden Beitrag zum Wohlfühlen in Nickelsdorf. „Dadurch wird auch der Ortskern weiter belebt“, so Zapfl. Mehr Informationen zum Thema finden Interessierte in der Gemeinde.