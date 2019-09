Bei diesem historischen Ereignis, welches für das Burgenland ein sehr wichtiges Thema war, wird Nickelsdorf gern vergessen.

Nickelsdorf setzte mit einer Veranstaltung und der Segnung des Gedenksteines vom Künstler Franz Gsyolcs ein aktives Zeichen. Der ehemalige Pressesprecher vom damaligen Außenminister Dr. Alois Mock, Herr Herbert Vytiska (am Titelfoto auf Seite 26 links im Bild) und Herr Wolfgang Bachkönig, der Buchautor von „Sommer 1989“ und ehemaliger Polizist (rechts am Titelfoto) gedachten der Situation vor 30 Jahren. Die Inschrift in fünf Sprachen, die von unserem ortsansässigen Historiker Mag. Peter Limbeck gefertigt wurde, erläutert die Fluchtbewegung der rund 34.000 DDR-Bürger, die mit Bussen, Trabis, Skodas, Wartburgs und Motorrädern über Nickelsdorf in den Westen kamen.

Hier wurden die Flüchtenden vom Roten Kreuz, der Nickelsdorfer Gemeindebevölkerung und dem Bundesheer erstversorgt und verpflegt.