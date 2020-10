Wohnen in Pama -Grundstücke zu vergeben

Noch 17 Bauplätze der Gemeinde sind zu vergeben.

Schennet In der Arbeitergasse herrscht rege Bautätigkeit. Laufend werden neue Häuser gebaut.

Der Bauträger OSG errichtet derzeit in der Gewerbestraße den vierten (und letzten) Häuserblock, der Mitte 2021 an seine neuen Bewohner übergeben wird. Sechs neuen Wohneinheiten werden hier geschaffen.

Schennet Lokalaugenschein. Die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) baut in der Gewerbestraße einen weiteren Wohnblock. Bürgermeister Manfred Bugnyar, hier mit Erwin Fabsich

Gleichzeitig bekommt die Siedlung in der Arbeitergasse laufend neue Bewohner. Die für Pamaner aufgeschlossene Siedlung wird von der Gemeinde zu fairen Preisen (Selbstkostenpreis) an Bewohner vergeben. Derzeit sind hier 13 Häuser fertiggestellt und zwei in der Bauphase. Weitere fünf Baugründe wurden bereits vergeben. 17 Bauplätze sind noch verfügbar. Interessenten mit Hauptwohnsitz in Pama können sich gerne bei der Gemeinde informieren.

