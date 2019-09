Um der bedrohten Vielfalt der Fauna und Flora eine Oase der Regeneration zu bieten, hat die Gemeinde Pamhagen im Frühjahr auf rund 1.000 Quadratmeter drei „Blumen- und Schmetterlingswiesen“ gepflanzt. Zwei eingezäunte Areale befinden sich am Marktplatz und lockern gleichzeitig optisch die „leere“ Wiese auf.

Die Flächen sollen nicht betreten werden und werden künftig nur zwei Mal pro Jahr gemäht. Dadurch entsteht ein Biotop, das sich in seiner natürlichen Vielfalt entwickeln kann. Insekten finden hier einen geeigneten Lebensraum.

Gemeinde Pamhagen Die Pamhagener beweisen selbst gegenüber den kleinsten Lebewesen im Ort ihre Gastfreundschaft. Bürgermeister Josef Tschida präsentierte mit den Gemeindearbeitern das neue Insektenhotel auf der Blumenwiese.



Derzeit befindet sich die Fläche in der Wachstumsphase. Die Gemeinde plant, in den nächsten Jahren die Blumenwiesen zu erweitern.

Volksschule mit neuen Eingangsbereich

Der Eingangsbereich der Volksschule Pamhagen wurde während der Sommerferien komplett saniert. Grund der Arbeiten am Gebäude waren die in die Jahre gekommenen Fenster und die Außenfassade. Die großen Glasflächen boten keine optimale Isolierung mehr und bildeten eine Wetter- und Kältebrücke ins Innere. In Zusammenarbeit mit der Firma Raditsch aus Purbach konnten alle Arbeiten rechtzeitig vor dem Schulstart fertiggestellt werden. Die neue Glasfassade mit elektrisch öffenbaren Fenstern lässt viel Licht und frische Luft in die Pausenhalle der Schule.