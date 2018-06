Parndorf - Jetzt steht unsere Natur im Mittelpunkt.

Umbau für Bahnhof und Kreuzung

Umbau. Der Bahnhof Parndorf Ort wird aufwendig saniert und modernisiert. | zVg

Bautätigkeiten | Rund um den Parndorfer Bahnhof Ort wird ein neues Verkehrskonzept umgesetzt.

Inzwischen steht sie, die Behelfsbrücke, die bei der Ortseinfahrt von Parndorf aus Neusiedl am See kommend über die Bahn führt.

Bekannt dürfte mittlerweile der Grund der Arbeiten sein, nämlich der Abbruch der alten Bahnbrücke, die den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht sowie der Bau einer neuen Brücke am Standort der alten.

Die bisherige Brücke war nicht nur bereits in einem verbesserungswürdigen Zustand, sondern hatte auch keine zeitgemäße Fläche für den Fuß- und Radverkehr.

All das wird beim Bau der neuen Brücke berücksichtigt, die dann alle Standards erfüllen wird.

Im Juni wird die alte Brücke abmontiert, die neue soll Anfang Herbst für den Straßenverkehr freigegeben werden. Dann wird auch die Behelfsbrücke wieder abmontiert. Nach der Fertigstellung der neuen Bahnbrücke erhält die Kreuzung Heidehofweg/B50/Zufahrt Bahnhof/Brücke eine Ampelanlage, die die gefährliche Kreuzung künftig sicherer machen wird.

Problem am Heidehofweg

Alles neu. Die Bahnhofskreuzung wird bis zum Herbst für alle Verkehrsteilnehmer sicherer gemacht. | zVg



Dass im Zuge der Bauarbeiten, für die die ÖBB in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft verantwortlich ist, die Zufahrt in den Heidehofweg bis in den Herbst gesperrt bleiben soll, ist aus Sicht von Bürgermeister Wolfgang Kovacs „für die Betriebe am Heidehofweg sehr problematisch.“

„Der Gemeinde sind hier leider die Hände gebunden“, so der Ortschef, „da wir weder die Bautätigkeiten der ÖBB beeinflussen können, noch die Entscheidungen in puncto Heidehofweg. Die B50 ist als Bundesstraße Sache der Bundesstraßenverwaltung und die hat die Sperre mit ‚Verkehrssicherheit‘ begründet.“ Was Bürgermeister Kovacs allerdings freut, ist der gleichzeitige Umbau des Bahnhofes „Parndorf Ort“, der komplett modernisiert wird.

Hier bleibt buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Es entstehen mehr Parkplätze, behindertengerechte Zugänge zu den Bahngleisen, neue Gebäude mit mehr Komfort und eine beleuchtete Zufahrt inklusive Geh- und Radweg. Bei der Zufahrt beteiligt sich die Gemeinde finanziell, die restlichen Kosten trägt die ÖBB.

Kostspielig. Die ÖBB investieren 14 Millionen Euro in die Umbauarbeiten am Parndorfer Bahnhof. | zVg



Das Ende der Bauarbeiten rund um den Bahnhof wird mit 2019 anvisiert. In Summe wird die gesamte Strecke vom Ort zum Bahnhof sicherer und stellt im Sinne der Gemeinde ein schönes Gesamtprojekt dar.

Aus alt mach neu. Die Ostbahnbrücke aus den 1940er-Jahren wird abgetragen und neu gebaut (Foto oben). Foto unten: Derzeit wird der Verkehr bei der Bahnhofskreuzung über eine Behelfsbrücke geleitet. | Schennet

Kein Ende des Booms in Sicht

Wirtschaft | In Parndorf gibt es derzeit 397 Betriebe. Ein Ende des Booms ist nicht abzusehen.

397 Betriebe gab es im Mai in Parndorf, eine Zahl, die vor 20 Jahren für unmöglich gehalten worden wäre.

Zuwachs im Betriebsgebiet. Bild oben: Das „Cineplexx“-Kino öffnete im März seine Pforten und erfreut sich größter Beliebtheit.

Foto unten: Das Gastro- und Entertainment Center nebenan eröffnet ab Juli.

| Schennet

Zurückzuführen ist dies laut Bürgermeister Wolfgang Kovacs neben der ausgezeichneten geografischen Lage auch auf die optimale Infrastruktur.

In Sachen Infrastruktur gelang es der Gemeinde, mit den Anfragen der Betriebe immer Schritt zu halten und Unternehmen alle Erleichterungen zu bieten, die Parndorf bieten kann (Widmungen, Infrastruktur, behördliche Beratungen, etc.). Das ist auf keinen Fall selbstverständlich und benötigt Erfahrung und Vorausdenken.

Natürlich ist der wirtschaftliche Umfang in der Gemeinde eine große Herausforderung, da dieser auch Erscheinungen mit sich bringt wie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen oder eine schnelle Veränderung. Andererseits wäre es für Parndorf ohne den vielen Betrieben (und deren Kommunalabgaben) unmöglich, das breite Angebot für seine Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten.

Auch die Infrastruktur im Ort könnte mit dem Bevölkerungswachstum nur sehr schwierig mithalten.

Eine echte Bereicherung für Parndorf stellt neben der Eröffnung der XXX-Lutz-Filiale das vor Kurzem eröffnete Kinocenter im Betriebsgebiet dar. Mit dem Cineplexx hat ein österreichisches Unternehmen auf Parndorf gesetzt und bietet Freizeitgestaltungen, die es bisher in diesem Ausmaß im Bezirk noch nicht gegeben hat.

Denn gleich neben dem Center werden noch in diesem Jahr unter anderem eine Bowling-Bahn, ein Kinderspiel-Paradies und ein „Vapiano“-Restaurant ihre Pforten öffnen.

Betriebsgebiet: Zweites Hotel geplant

Auf der anderen Seite des Kinos ist ein zweites Hotel im Betriebsgebiet geplant. Dies ist für den Parndorfer Tourismus von sehr großer Bedeutung.

Zusätzlich gibt es im Betriebsgebiet weitere Pläne, unter anderem den Ausbau des PADO-Fachmarktzentrums und die Errichtung eines weiteren Fachmarktzentrums entlang der Autobahnschleife nördlich der A4.

Zu wenige Ärzte

Mangel | Nur noch eine Kassenärztin: Zwei Planstellen für praktische Ärzte sind in Parndorf frei.

Mangel. Parndorf ist fieberhaft auf der Suche nach einem weiteren praktischen Kassenarzt. | Symbolfoto/Bilderbox

Parndorf braucht dringend einen zusätzlichen praktischen Arzt. Da Dr. Christine Loidl demnächst in Pension gehen wird und Dr. Mihaela Colescu reine Wahlärztin geworden ist, ist in absehbarer Zeit nur noch Dr. Etelka Wuketich-Dudás Kassenärztin in Parndorf.

Drei Planstellen genehmigt

Die Gemeinde, die so schnell wächst, hat seitens der Ärztekammer drei Planstellen für Ärzte genehmigt bekommen.

Auch viele Menschen aus der Nachbargemeinde fahren nach Parndorf zu den Ärzten, da es in Neudorf keinen Allgemeinmediziner gibt. Die Gemeinde sucht daher seit Monaten dringend Mediziner für Parndorf und bietet Interessenten die bestmögliche Unterstützung an.

Die Arzt-Suche gestaltet sich schwierig

Leider gestaltet sich die Suche nach Ärzte sehr schwierig. In dem Zusammenhang ist die Gemeinde sehr froh, dass sich Dr. Etelka Wuketich-Dudás vor nicht langer Zeit als Kassenärztin in Parndorf niedergelassen und darüber hinaus den finanziellen Aufwand für den Bau einer neuen Praxis getätigt hat.

Gemeinde setzt auf Naturschutz

Umweltschutz | Wirtschaft ist nicht alles: Gemeinde strebt weitere Natura 2000-Gebiete an.

Malerische Landschaft. Parndorf will seine weitläufigen Grünflächen vor der Verbauung schützen. | Schennet

Nachdem das große Thema „Bahnhof – Breitspurbahn“ im Sinne von Parndorf und seiner Bevölkerung anscheinend vom Tisch ist, ist sich die Gemeinde im Zusammenhang mit dem „Aufreger-Thema“ noch bewusster geworden, wie wichtig es ist, die vorhandenen Naturflächen in und um Parndorf nachhaltig zu schützen und zu erhalten.

Diese Natur ist auch die perfekte Umgebung für erholsame Freizeitbeschäftigungen wie Radeln, Joggen, Walken oder Spazieren gehen.

Großer Anteil am südlichen Leitha-Ufer

Hier will Bürgermeister Wolfgang Kovacs ansetzen und den Fokus der Gemeinde noch mehr richten, was am Beispiel der Leitha-Auen gut darstellbar ist. Parndorf besitzt erstaunlich viel Anteil am südlichen Ufer der Leitha.

Während große Teile des nördlichen Ufers der Leitha, das auf niederösterreichischer Seite liegt, bereits zum Natura 2000-Gebiet erklärt wurde, gibt es diese Auszeichnung auf der burgenländischen Seite der Leitha noch nicht. Hier will Parndorf ein deutliches Zeichen setzen und nicht nur den Weg einschlagen, um das Südufer der Leitha auf Gemeindegebiet zum Natura 2000-Gebiet erklären zu lassen, sondern zusätzlich auch große, zusammenhängende Gebiete entlang des Ufers ebenfalls als Natura 2000-Gebieten ausweisen zu lassen (im Gebiet „Freiäcker“).

Vermehrte Sichtungen von Adlern

Dass derzeit vermehrte Sichtungen von Wildtieren und Adlern gemeldet werden, unterstreicht die Sinnhaftigkeit des Vorhabens.

„Wir haben uns lange auf die Wirtschaft in Parndorf konzentriert, jetzt wollen wir den Fokus auf die Natur und die damit verbundenen Lebensqualität legen“, sagt Parndorfs Bürgermeister Kovacs.

In diesem Zusammenhang wird auch seitens des Parndorfer Tourismus der weitere Ausbau der Freizeitparadiese rund um Parndorf in Angriff genommen (Radwegenetz, Infotafeln, Rastplätze,…).

Parndorf wächst rasant

Schennet

Bevölkerung | Die Einwohnerzahl der Gemeinde ist in den letzten 15 Jahren um 40 Prozent angestiegen.

Die Gemeinde Parndorf zählt neben den nahen Gemeinden Kittsee und Neusiedl am See zu den am schnellsten wachsenden Gemeinden Österreichs.

Das Bevölkerungswachstum in Parndorf ist rasant, es betrug zwischen 2003 und 2018 knapp 40% (von 3.385 Bewohnern auf 4.689 Bewohner). „Wir müssen enorm viel investieren, um das Niveau des infrastrukturellen Angebotes auf demselben hohen Level halten zu können“, betont Bürgermeister Wolfgang Kovacs. Die Gemeindeaufsichtsbehörde beschäftigt die Gemeinde Parndorf immer wieder mit der Frage nach Einsparungsmöglichkeiten. „Doch wo wollen wir große Summen einsparen“, gibt Kovacs zu bedenken, „beim Jung-Wohnbau? Bei den Familien? Bei der Freizeitgestaltung?“. Eine Paradeantwort auf diese Fragen gibt es wahrscheinlich nicht.

Heuer keine großen Investitionen

Entschieden wurde seitens der Gemeinde daher, dass Jahr 2018 als Konsolidierungsjahr zu betrachten, was bedeutet, dass große neue Investitionen heuer nach Möglichkeit nicht getätigt werden. Damit wird das Gemeindebudget stabilisiert und für 2019 fit gemacht.

Vielfalt und Vereine prägen das Dorf

Sozial | Die Parndorfer Vereine spielen eine wichtige Rolle bei der Integration von Neu-Parndorfern ins Dorfleben.

Gesellig. Das Dorffest in Parndorf, kommenden Samstag (16. Juni), ist beispielgebend wie Vereine etwas auf die Beine stellen können, von dem die Gemeinde und deren Bewohner seit vielen Jahren profitieren. Erwähnenswert in diesem Zusammenhang sind auch die vielen kulturellen Veranstaltungen (Sommertheater, Kultur & Kunst) oder das junge, sehr erfolgreiche Parndorfer Adventdorf. | Michael Boschner

Parndorf ist eine Gemeinde der Vielfalt. Aus allen burgenländischen Bezirken, allen österreichischen Bundesländern und aus vielen anderen Ländern setzt sich unsere Bevölkerung zusammen.

Hauptaugenmerke der Gemeinde liegen ganz klar auf dem positiven Miteinander und dem Austausch zwischen alteingesessenen Parndorfern und Zuzüglern. Das wichtigste Ziel ist, etwaiges gegenseitiges Misstrauen zwischen Alt-Parndorfern und Neu-Parndorfern abzubauen. Eine große Hilfe dabei sind die zahlreichen Parndorfer Vereine, deren Mitglieder sich aus allen Parndorfer Schichten zusammensetzen. Die vielen Veranstaltungen und Feste sollen zu einer lebendigen Verständigung beitragen.

Vereine tun allgemein jeder Gemeinde gut. Sie fördern das Gefühl der Dorfgemeinschaft und bieten sinnvolle Möglichkeiten der Mitgestaltung. Das „Ich mache aktiv mit“ ist ein wichtiger Grund, in Vereine einzutreten. Einige Vereine widmen sich sozialen Themen und entlasten dadurch Gemeinden und staatliche Einrichtungen.

Parndorf sieht seine Vereine als Bereicherung. Dazu Bürgermeister Wolfgang Kovacs: „Vereine nehmen uns viel an Arbeit ab, planen wichtige Veranstaltungen und entlasten uns dadurch.“ Die Gemeinde Parndorf ist dankbar für alle Mitbürger, die sich aktiv in ein lebendiges Dorfleben einbringen.

Eine gute Übersicht über die Parndorfer Vereine und deren Tätigkeitsfelder sowie über deren Kontaktadressen findet man unter www.gemeinde-parndorf.at und dort dann unter dem Punkt „Kultur, Vereine & Organisationen“. Auch über die Richtlinien und Fördermöglichkeiten rund um eine Vereinsgründung wird dort jeder Interessierte informiert.

Ein wichtiger Aspekt von Vereinen ist auch das Aufzeigen von sinnvollen Freizeitbeschäftigungen für Jugendliche.

Viele Neu-Parndorfer im Dorfleben aktiv

Es ist nicht entscheidend, woher Parndorfs Bürgerinnen und Bürger stammen oder seit wann sie hier sind. Positiv wertet die Gemeinde die Erfahrung, dass auch besonders viele der Neu-Parndorfer am Dorfleben aktiv teilhaben wollen, sei es in den Vereinen, bei Festen, in der Gemeindepolitik oder der Dorferneuerung. Bürgermeister Wolfgang Kovacs betont, dass „wir es geschafft haben, dass uns die rasante Entwicklung Parndorfs nicht ‚überfahren‘ hat. So konnte sich das Dorf in die richtige Richtung weiterentwickeln. Das Netz an Veranstaltungen und Vereinen hilft dabei, das Wir-Gefühl in der Gemeinde zu erhalten. Ich möchte an dieser Stelle allen freiwilligen Helfern danken, die zu dieser positiven Entwicklung beitragen.“

Aktives Dorf. Zahlreiche Vereine sportlicher Natur - wie der ländliche Fahr- und Reitverein - erfreuen sich in Parndorf großer Beliebtheit. | Haider

Zuzug bringt große Herausforderungen

Was Bürgermeister Kovacs damit anspricht, sind die umfangreichen Herausforderungen der Gemeinde aufgrund des Zuzugs und der wirtschaftlichen Entwicklung (Stichwort: Betriebsansiedlungen).

So wurde in Parndorf in den vergangenen Jahren ein dritter Kindergarten errichtet, die Volksschule um sechs neue Klassen erweitert und die Nachmittags- und Ferienbetreuung installiert bzw. erweitert. Das Gemeindeamt wurde saniert und erweitert. Auch hat die Gemeinde alle Arbeiten an der Infrastruktur gemeistert, die sich durch neue Siedlungsflächen ergeben (Kanalisation, Strom/Gas, Straßen- und Wegenetz). Mit dem Böhmteich wurde ein Freizeitparadies geschaffen und allen Hundebesitzern steht die neue Hundeauslaufzone zur Verfügung. „Parndorf ist ein Ort zum erfolgreich Arbeiten und zum gut Leben, das ist schon was. Und unser nächster Schwerpunkt wird der Erhalt der Natur in und um Parndorf sein“, zieht Bürgermeister Wolfgang Kovacs zufrieden Resümee.

Die Parndorfer Vereine

Treffpunkt. Das Parndorfer Jugendzentrum wartet mit neuen Angeboten auf.

| Haider

Ein Auszug aus der Liste der in Parndorf gemeldeten Vereine: Jugendzentrum, Pensionistenverein, Club Miteinander, Ländlicher Fahr- und Reitverein, FMC Seeadler, 1. Laufclub Parndorf, Boxclub, Dartclub, Hot Rock Dancers, Motorradclub Six Aces, Schachclub, Drachenverien, Jiu Jitsu „DOJO“, Power Cat Club, Tennisclub.

