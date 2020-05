Die Entwicklung von Parndorf hin zu einer international bekannten Gemeinde, in der immer mehr Menschen gerne leben, beruht vor allem auf der unglaublich positiven und trotz der Coronakrise auch weiterhin anhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung in der Gemeinde.

In Sachen Infrastruktur gelang es der Gemeinde, mit den Anfragen der Betriebe immer Schritt zu halten und Unternehmen alle Erleichterungen zu bieten, die Parndorf ermöglichen kann (Widmungen, Infrastruktur, behördliche Beratungen etc.). Das benötigt Erfahrung und Vorausdenken.

Natürlich ist die rasante wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde eine große Herausforderung. Die Gemeinde verändert sich in einem enormen Tempo, so wie sich auch das Verkehrsaufkommen sehr schnell erhöht. Andererseits wäre es für Parndorf ohne der vielen Betriebe (und deren Kommunalabgaben) unmöglich, das breite Angebot für seine Bürgerinnen und Bürger aufrechtzuerhalten. Auch die Infrastruktur im Ort könnte mit dem Bevölkerungswachstum nur sehr schwer mithalten.

Derzeit sind diese Projekte aktuell (Auszug): Das Hotel Ibis wird Ende Sommer eröffnen. Die PADO-Galerien wollen im Herbst ihre Pforten öffnen, auf der Fläche „Frunpark“ (entlang der A4-Schleife) entsteht wiederum ein großer Sportartikelhandel („Sport XXL“). Neben dem Pannonia Tower Hotel eröffnet bald eine Kentucky Fried Chicken-Filiale, die Firma Kazianschütz errichtet einen neuen Getränke-Abholmarkt und die Errichtung des „Outdoor-Center“ (Bereich Arbö) liegt ebenfalls im Zeitplan.

Letzte freie Flächen im Parndorfer Gewerbegebiet zwischen Arbö und „Ferrari“ wurden in Kooperation zwischen Gemeinde Parndorf und der „WBN“ (Wirtschaft Burgenland Nord) kleinparzelliert freigegeben. Hier besteht inzwischen ein hohes Interesse seitens regional bereits bestehender Betriebe, die sich auf größeren Flächen erweitern und vergrößern wollen.