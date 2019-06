Die Hauptaugenmerke der Gemeinde liegen ganz klar auf dem positiven Miteinander und dem Austausch zwischen alteingesessenen Parndorfern und Zuzüglern. Große Hilfe dabei sind die zahlreichen Parndorfer Vereine, deren Mitglieder sich aus allen Parndorfer Schichten zusammensetzen.

Viele Veranstaltungen und Feste

Die vielen Veranstaltungen und Feste sollen zu einer lebendigen Verständigung beitragen. Es ist nicht entscheidend, woher Parndorfs Bürgerinnen und Bürger stammen oder seit wann sie hier sind.

Positiv wertet die Gemeinde die Erfahrung, dass auch besonders viele der Neu-Parndorfer am Dorfleben aktiv teilhaben wollen, sei es in den Vereinen, bei Festen, in der Gemeindepolitik oder der Dorferneuerung.

Bürgermeister Wolfgang Kovacs betont, dass „wir es geschafft haben, dass uns die rasante Entwicklung Parndorfs infrastrukturell nicht ‚überfahren‘ hat. So konnte sich das Dorf in die richtige Richtung weiterentwickeln und das werden wir auch in Zukunft schaffen. Das Netz an Veranstaltungen und Vereinen hilft dabei, das ‚Wir-Gefühl‘ in der Gemeinde zu erhalten. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die zu dieser positiven Entwicklung beitragen.“

Ein Hotspot der aktuellen Bautätigkeiten in Parndorf ist der Bereich Zieselweg/Diestelweg.

Hier entstehen neben Mehrfamilienhäusern (OSG) viele neue Einfamilienhäuser. Hinter dem Sportplatz errichten die NE (Neue Eisenstädter) und die B-Süd neue Häuser. Die OSG wiederum hat ein weiteres Projekt in der Bauphase, nämlich die Errichtung von Wohnungen „Am Teich“.

600 neue Bürgerinnen und Bürger

Zusätzlich sind aus früheren Zeiten nach wie vor Bereiche rund um und in Parndorf als Bauland gewidmet. Neue Flächen werden seitens der Gemeinde seit Jahren nicht mehr in Bauland umgewidmet. Hochrechnungen seitens der Gemeinde ergeben alleine für die bestehenden Bauprojekte einen zu erwartenden Anstieg der Einwohnerzahl um 600.

Zu erwarten ist, dass künftig alle vier Jahresstufen der Volksschule Parndorf künftig 4-klassig betrieben werden. Hier könnte in 2 bis 3 Jahren ein Zubau der Volksschule in Form einer Aufstockung nötig werden.

Derzeit besuchen um die 130 Kinder in fünf Gruppen die Parndorfer Nachmittagsbetreuung. Auch hier ist zu erwarten, dass diese Zahl steigt, da zuziehende Familien typischerweise über keine breite Familienstruktur vor Ort verfügen, und daher Betreuungsplätze dringend nötig sind.

Bautätigkeiten in Parndorf