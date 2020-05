Podersdorf am See zeichnet sich besonders durch seine direkte Lage am Neusiedler See aus. Um das daraus resultierende touristische Potenzial optimal und zeitgemäß auszuschöpfen, erarbeitet das Team vom Podersdorf Tourismus unter der Leitung von Geschäftsführer Rene Lentsch in Koordination mit der Gemeinde Podersdorf am See und den Gewerbebetrieben vor Ort seit einiger Zeit ein nachhaltiges Tourismuskonzept mit neuen Ansätzen.

Start mit Familienerlebniswelt

Die letzten großen Investitionen liegen schon länger zurück, daher ist das Hauptziel, Impulse zu setzen, die auch sichtbar sind. Die Hauptidee ist es, aus dem Strandbad ein Erlebnisbad zu machen. Das neue Erlebnisbad soll grob in fünf Themenbereiche gegliedert sein, diese sind „Wassersport“, „Outdoor-Fitness“, „Familie“, „Unterhaltung“ und „Erholung“.

Während sich der Bereich „Sport“ derzeit in der Grobplanung befindet, steht die „Erlebniswelt Familie“ derzeit im Fokus des Teams vom Tourismus Podersdorf am See. Im Herbst wird die Gestaltung der Familienerlebniswelt in Angriff genommen, damit dieser neue, große Bereich mit dem Saisonstart 2021 allen Besuchern zur Verfügung steht.

Am 19. Mai wurden interessante Projekte vorgestellt, nun geht es an deren Auswertungen und Beurteilungen. Ziel ist unter anderem auch die Ausweitung der Saison, denn mit Öffnungszeiten von März bis November wird auch der wichtigen Saisonverlängerung Rechnung getragen. Auf einem sehr großzügigen Areal von 18.000 Quadratmetern werden neben einzelnen Großinstallationen viele weitere kleine, innovative Spielmöglichkeiten Platz finden. „Damit sind wir österreichweit ganz vorne mit dabei, was solche Freizeitanlagen betrifft. Das wird der gesamten Region Neusiedler See einen wichtigen Impuls geben“, blickt Rene Lentsch optimistisch in die Zukunft. Das Projektvolumen für die „Erlebniswelt Familie“ beträgt rund 1,5 Millionen Euro.

Seitens der Planer werden all die Maßnahmen und Investitionen automatisch zu Investitionen der angrenzenden Betriebe führen. Daraus entstehe eine Win-Win Situation, die zu einem Urlaub entscheidenden Angebot für Nächtigungsgäste mutiere und ein attraktives Ausflugsziel für Tagesgäste werde. Aufgrund der besonderen Situation im heurigen Jahr (Stichwort „Corona“) sieht Lentsch heuer besondere Chancen vor allem für Gäste aus Österreich, aber auch direkt aus der Region. Podersdorf am See wird so zu einer optimalen Alternative für heuer nicht angetretene Urlaubsreisen ins Ausland.