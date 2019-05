Burgenland-Tour zu Gast

Start am 27. Mai - Die Gemeinde Potzneusiedl ist stolzer Gastgeber der ORF-Wanderwoche.

zVg Ortschef Werdenich präsentiert die dritte Labestation. Diese wird vom Potzneusiedler Bogenschützenverein unter den höchsten Windrädern aufgebaut.

Die „Große ORF Burgenland Tour“ (in Kooperation unter anderem mit der BVZ) wird 2019 ihren Anfang in Potzneusiedl nehmen. Bürgermeister Franz Werdenich ist auf die Entscheidung seitens des Senders sehr stolz, da sich Potzneusiedl dadurch nicht nur als kulturelles Kleinod mit intakter Natur erfolgreich empfehlen kann, sondern auch einen ganzen Tag in den Fokus des Burgenlandes rückt. Gleichzeitig konnte die Gemeinde Potzneusiedler Vereine zur Zusammenarbeit an diesem wichtigen Tag gewinnen.

„Ohne das neue Freizeitzentrum wäre eine Veranstaltung in dieser Form in Potzneusiedl nicht möglich gewesen“, so Bürgermeister Werdenich, der sich gleichzeitig bei allen freiwilligen Helfern für das erfolgreiche Zustandekommen des Events bedanken möchte.

20 Kilometer im Wanderschritt

zVg Wanderung. Der Streckenverlauf von rund 20 Kilometern ist anhand der Grafik gut erkennbar. Start (S) und Ziel (Z) ist das Freizeitzentrum Potzneusiedl. Bei zwei Labestationen (L) können sich die Wanderer stärken und erholen. Fragen zum Event beantworten die Mitarbeiter der Gemeinde Potzneusiedl gerne. Gestartet wird am 27. Mai um 9 Uhr. Schon an 8:30 beginnt die Veranstaltung für die Wanderer mit einem kleinen Frühstück im Freizeitzentrum.

Mit der „Auftakt-Tour“ am Montag, dem 27. Mai werden nicht nur viele bekannte Gäste erwartet, sondern auch hunderte treue Wanderfans, Medienvertreter und Interessierte aus der direkten Umgebung sowie natürlich Potzneusiedlerinnen und Potzneusiedler. Die Wanderstrecke umfasst etwa 20 Kilometer, die voraussichtliche reine Gehzeit beträgt fünf Stunden. Ausgangspunkt und Ziel der Wanderung ist das neue Potzneusiedler Freizeitzentrum, das bei jedem Wetter der perfekte Platz für das Ereignis ist.

Der Tag beginnt um 8.30 Uhr mit einem von der Freiwilligen Feuerwehr Potzneusiedl organisierten Frühstück beim Freizeitzentrum, begleitet von den Zurndorfer Musikern „Spätstarter“.

Abmarsch um 9 Uhr vom Freizeitzentrum

Ab ca. 9 Uhr startet dann die eigentliche Wanderung. Sie führt in östliche Richtung entlang der Leitha zur ersten Labstation, die von der Jagdgesellschaft Potzneusiedl organisiert wird. Hier werden die Wanderer von den Jagdhornbläsern standesgemäß begrüßt.

Weiter geht es dann entlang der Leithaau und der B10 über Gattendorf und auf der anderen Flussseite und über Deutsch Haslau wieder zurück nach Potzneusiedl, wo der Park des Schlosses Potzneusiedl Rahmen für die zweite Labstation ist. Hier sorgen das Team der Schlossstube und Christian Mikula mit seinen Wildspezialitäten für das leibliche Wohl der Wanderer und aller Besucher.

zVg Die Wanderung führt entlang der Leithaau und der B10 über Gattendorf und auf der anderen Flussseite und über Deutsch Haslau wieder zurück nach Potzneusiedl.

Natürlich steht an diesem Tag auch das Schloss selbst allen Besuchern zur Besichtigung offen. Eine Aufführung der Potzneusiedler Kindergartenkinder im Schloss bringt zusätzliche Abwechslung. Weiter geht die Burgenland Tour dann entlang der Leithaau in westlicher Richtung Bubanot bis sie in die Felder abbiegt.

Schmankerl und Bogenschießen

Dort, im Bereich der größten Windräder organisiert der Bogenschützenverein die dritte Labstation. Alle Interessierten können sich am Zielschießen mit Pfeil und Bogen versuchen. Ziel der Wanderung ist das Freizeitzentrum. Um etwa 17 Uhr findet hier die Abschlussveranstaltung statt, die bis in den Abend dauern wird.

Den großen Ausklang mit Speis und Trank begleiten die Gruppen „Hatsko Kolo“ und die „Spitzerberg Brass“. Kami‘s Spanferkel und Feinkoststände mit lokalen Schmankerln geben dem Abend richtigen Lokalkolorit. Mit Spannung wird der Live-Einstieg in die Sendung „Burgenland Heute“ um 19 Uhr erwartet.