Die Gemeinde St. Andrä am Zicksee will neuen leistbaren Baugrund schaffen und plant die Umwidmung einer Fläche in der Nähe des Bahnhofs. Dort konnte sich die Gemeinde bereits Grundstücke sichern. Nun ist das Land Burgenland mit einer Umwidmungsprüfung am Zug. Die Bahnhofsnähe ist vor allem für Pendler attraktiv. Insgesamt sollen hier 20 Parzellen entstehen. Momentan verfügt die Gemeinde über keine eigenen Grundstücke, das ehemals vorhandene Kontingent wurde voll ausgeschöpft.

Neben den Aufschließungsplänen der Gemeinde arbeitet auch die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) an der Schaffung von neuem Wohnraum. Die OSG hat ihre Wohnanlage um einen weiteren Bauteil erweitert. 14 Wohneinheiten finden hier Platz und sind derzeit bereits im Verkauf.

Schennet Einst wurde beim „Luntzerwirt“ aufgetischt. Nun wird das ehemalige Gasthaus umgebaut. Zehn Wohnungen sowie Räumlichkeiten für den künftigen Gemeindearzt entstehen hier.

Auch die „Neue Eisenstädter - Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft“ plant in St. Andrä am Zicksee ein Wohnprojekt an einer prominenten Stelle. So soll das ehemalige Gasthaus „Luntzerwirt“ umgebaut werden: Dort werden zehn Wohnungen sowie Räumlichkeiten für den künftigen Gemeindearzt entstehen. Momentan ordiniert der Gemeindearzt in seinen Privaträumen. Diese moderne Praxis am neuen Standort wird dann barrierefrei zugänglich sein und bietet darüber hinaus zentral gelegene Parkplätze direkt vor dem Gebäude.