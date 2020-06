OSG baut gleich zwei Mal

Wohnen In Winden Am See - 34 Wohnungen und elf Reihenhäuser sind im Entstehen, dazu kommt ein weiteres Bauprojekt mit 16 Starterwohnungen.

In der Rudolf-Heinz-Straße in Winden am See finden seit einiger Zeit Bauarbeiten statt. Hier entsteht eine große, neue Siedlung, die auf einem ehemaligen Betriebsgelände ausreichend Platz findet. Der Baustart für die Errichtung von 34 Wohnungen und elf Reihenhäusern erfolgte im vergangenen Jahr.

Bedeutend für die Gemeinde Winden am See ist, dass der Bau schonend für die Bodenressourcen erfolgte: Es wurden keine neuen Grünflächen umgewidmet, sondern bestehende Gewerbeflächen adaptiert. Die künftigen Bewohner profitieren von dem Grundprinzip des „leistbaren Wohnens“, das durch das Land Burgenland gefördert wird. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der vergünstigten Mieten ist die Hauptwohnsitzmeldung in Winden am See.

Ein weiteres neues Bauprojekt soll in der Raiffeisenstraße umgesetzt werden: Geplant ist die Errichtung von voraussichtlich 16 Starterwohnungen für Jungfamilien. Die Wohneinheiten werden etwa 50 Quadratmeter groß sein und sollen primär von jungen Windenern bewohnt werden. Derzeit befindet sich das Projekt in der Umwidmungsphase. Für Bürgermeister Erwin Preiner ist das Angebot, das sich an die junge Bevölkerung richtet, besonders wichtig: „Sie erhalten hier bei uns im Ort die Chance für ihre ersten Startversuche für das eigene Wohnen.“

Sicherer Schulweg

Philip Schennet Zur weiteren allgemeinen Erhöhung der Verkehrssicherheit im sensiblen Bereich rund um den Schulcluster von Winden am See werden in der Franz-Liszt Gasse, der Bergäckerstraße und der Rudolf-Heinz Straße Bodenmarkierungen aufgetragen. Dies dient der Sicherheit vor allem für die Windener Kinder auf ihrem Schulweg.

