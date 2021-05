Am 29. und 30. Mai — genau zum 45. Geburtstag der Kulturinstitution — steht mit dem „C‘est la Mü“ bereits das erste Großevent an. Am Samstag spielt — heuer erstmals im Innenhof — etwa Ernst Molden und das Frauenorchester auf, Sonntags übernehmen unter anderem die Kollegen von Attwenger die Bühne.

Das Jubiläum des (sub-)kulturellen Nabel des Nordburgenlands wird aber nicht nur mit einem Event, sondern über das ganze Jahr verteilt gefeiert. So stehen etwa Auftritte von langjährigen Wegbegleitern wie Konstantin Wecker, Alfred Dorfer oder — mit 56 Auftritten in der „Mü“ absoluter Rekordhalter — Lukas Resetarits.