Das neue „Outdoor Center“, das im kommenden Jahr am Parndorfer Betriebsgebiet gebaut werden soll, hat sich zum Aufreger-Thema entwickelt. Nicht nur an den Stammtischen, sondern auch im Internet wird das Mega-Projekt heiß diskutiert. Der BVZ-Artikel „Neues Mega-Center auf 18.000 Quadratmetern“ hat alleine über die Facebook-Seite der BVZ 25.000 Personen erreicht.

Projekt Parndorf: Neues Mega-Center auf 18.000 Quadratmetern

Viele davon hatten eine Meinung zu dem neuen Projekt und taten diese in Form von Kommentaren kund. Positive Meinungen wie „Das übertrifft sicher die SCS!“ sind hier die Ausnahme unter vorwiegend kritischen Aussagen, wie folgendes Kommentar eines Nutzers verdeutlicht: „Und wieder 18.000 Quadratmeter Natur verloren!“

Auch auf der Facebook-Präsenz der Gemeinde Parndorf wird das neue Center strittig diskutiert. Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA) selbst hat hier auf einige Negativ-Kommentare erklärend geantwortet: Man sei seitens der Gemeinde zwar auch nicht glücklich über die massive Bautätigkeit auf Parndorfer Grund und Boden. Die entsprechenden Grundstücke seien aber schon vor Jahrzehnten als Baufläche gewidmet worden. Eine erneute Umwidmung sei nicht mehr möglich.

Baubeginn für Frühjahr 2019 geplant

Der Baustart für das neue Einkaufszentrum im kommenden Frühjahr dürfte indes so gut wie fix sein. Wie der Eigentümer des Konzerns die BVZ wissen lies, sei man gerade dabei, die Unterlagen für die Baugenehmigung einzureichen. Die Eröffnung wurde für den Frühling 2020 anvisiert. Das Center, das auch als „Outdoor Themenpark für Naturliebhaber“ beworben wird, richtet sich in erster Linie an die Zielgruppe Jäger und Sportler.

Im Tiefgeschoss soll eine Schießanlage nach modernsten Standards entstehen, während in den beiden Obergeschossen Geschäfte, Gastronomie, Seminarräume sowie eine Natur-Ausstellung Platz finden.