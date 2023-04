Outlet Center Parndorf: Ladendiebe haben es auf Schokolade abgesehen

I m Outlet Center in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sind drei mutmaßliche Ladendiebe festgenommen worden, die neben Kleidung auch 48 Schokoladentafeln gestohlen haben sollen.