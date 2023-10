Praxiseröffnung: Zweite Kinderärztin für Neusiedl am See

Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger begrüßten die neue Kinderärztin bei einem Besuch in der neuen Praxis. „Dass sich Dr. Kathrin Fink dazu entschlossen hat, eine zusätzliche Kinderarztpraxis in Neusiedl am See zu gründen, freut mich außerordentlich. Damit ist eine weitreichende ärztliche Betreuung für die Kleinsten in der Stadt und darüber hinaus gewährleistet und gesichert“, freut sich Böhm. Eine weitere Kinderärztin im bevölkerungsreichsten Bezirk des Burgenlandes sei von Vorteil, um Wartezeiten möglichst kurz zu halten und eine angemessene Versorgung sicherzustellen.

Vizebürgermeisterin Ingeborg Berger (l.) und Gemeinderätin Sabine Nyikos (r.) wünschten Kathrin Fink viel Erfolg mit der neuen Ordination. Foto: Berger

In Neusiedl am See praktiziert mit Dr. Ivana Fordinál eine zweite Kinderärztin. Auch sie ist neu in der Stadt. Fordinál übernahm erst im Juli die Kassenstelle von Dr. Monika Merz-Hombauer, die sich in den Ruhestand verabschiedet hatte. Die bisher in Deutschland tätige Medizinerin übernahm Merz-Hombauers Ordination mit allen Kassenverträgen und praktiziert auch in den bekannten Räumlichkeiten im Topos-Haus in der Oberen Hauptstraße.

Mangelfach Kinder-und Jugendheilkunde

Gemeinsam mit Dr. Monika Hartman in Frauenkirchen bilden die beiden Ärztinnen im Neusiedler Bezirk nun ein Medizinerinnen-Trio, das sich speziell um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen kümmert. Damit ist die medizinische Versorgung in diesem Bereich in der Region so gut aufgestellt wie noch nie.

Jahrzehntelang musste der Neusiedler Bezirk mit nur einer Kinderärztin auskommen. Eltern klagten über enorm lange Wartezeiten. Im April 2018 startete eine überparteiliche Petition, in der die Ausschreibung einer zweiten Kassenplanstelle für den Neusiedler Bezirk gefordert wurde. Rund 2.500 Unterschriften wurden damals innerhalb von drei Monaten gesammelt. 2019 schrieb die Ärztekammer schließlich eine zweite Kassenplanstelle aus. Es bedurfte einer längeren Wartezeit und mehrerer Ausschreibungen bis die Stelle in Frauenkirchen besetzt werden konnte. Dr. Monika Hartman praktiziert erst seit 2021. Kinder- und Jugendheilkunde gilt österreichweit als Mangelfach.