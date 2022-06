Pama Motorradfahrer starb bei Überholmanöver

E in Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der B50 bei Pama (Bezirk Neusiedl am See) ums Leben gekommen.