Vila Vita: 19 neue Seeresidenzen und großer Umbau

„Kein Stein bleibt auf dem anderen“: Die VILA VITA baut um und hat ihre Pforten bis Mai dieses Jahres geschlossen. Wenn alles fertig ist, erwartet die Besucher eine Vielzahl an offensichtlicher, aber auch gemeinhin unsichtbarer Änderungen.

In die zweite Kategorie fällt sicher der nächste Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. So soll die gesamte thermische Energie, die für die Anlage benötigt wird, aus Biomasse und Luftwärme entstehen. Die neue Nassmüllentsorgungs-Anlage ermöglicht dem Urlaubsresort eine nachhaltige Entsorgung von organischen Abfällen.

Große Investitionen in Team und Infrastruktur

Gegenwärtig hat die Gastronomie und Hotellerie mit einem Mitarbeitermangel zu kämpfen. In der VILA VITA nimmt man sich dieses Problems an, indem man abseits des finanziellen Anreizes auch möglichst viel Komfort für das Team schaffen möchte.

Zu diesem Zweck wurde vor einem Jahr die Team-Lodge mit 110 Mitarbeiterzimmern eröffnet, die nun auch den neuesten Standards angepasst werden.

Eine weitere Ansicht des Essbereichs im neu gestalteten Restaurant der VILA VITA. Foto: Thurner Generalplanung

Eine für Besucher bestimmt ersichtliche Änderung im Zuge des Umbaus ist die Zusammenlegung von Hotelzimmern, um großzügige moderne Wohnwelten mit Balkonen und Terrassen zu schaffen.

„Die Zimmer in dieser Größenordnung sind gefragter, denn wenn der Gast hier Urlaub macht, möchte er es nicht schlechter haben als zuhause, dafür braucht er Platz“, weiß VILA VITA Geschäftsführer Joe Gelbmann.

Das neu gestaltete Restaurant bietet ein zeitgemäßes Kulinarik-Erlebnis mit einer erweiterten Buffetlandschaft und Frontcooking-Stationen. Ein großes Highlight wird das Upgrade des Wellnessbereichs – mehr Weite, mehr Großzügigkeit, neue Saunen und ein neuer Outdoor-Whirlpool sind im Entstehen. Die Wasserfläche des Freibeckens wird verdoppelt. Auch die multifunktionale Seewinkelhalle, in der Veranstaltungen ihren Platz finden, erhält ein umfassendes Facelift.

Weitere 19 Seeresidenzen kommen hinzu

Bereits 2020 wurden die ersten Seeresidenzen eröffnet. Nun entstehen weitere 19 exklusive Ferienhäuser in ökologischer Bauweise, die bis Juli oder August fertiggestellt sein sollen. Noch vor der Fertigstellung der neuen Seeresidenzen öffnet die VILA VITA bereits im Mai wieder ihre Türen. Anzumerken ist, dass „Die Möwe“ nicht von den Umbauarbeiten betroffen ist. Das Lifestyle-Restaurant ist weiterhin von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

