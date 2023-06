ÖAMTC: Anreise-Tipps fürs Nova Rock

Um die Anreise möglichst reibungslos zu gestalten, hat sich seit Jahren ein ausgeklügeltes Anfahrtskonzept bewährt, in diesem Jahr wurde es außerdem für etwaige Schlechtwetterereignisse optimiert. Staus werden dennoch zu den Hauptanreisezeiten nicht ausbleiben, warnen die ÖAMTC-Verkehrsexpertinnen und -experten.

Baustellenhinweise am Weg nach Nickelsdorf

Die Ost-Autobahn (A4) ist die direkte Zufahrt zum Festivalgelände. Für alle die von der Wiener Innenstadt aufs Nova Rock fahren noch ein Baustellenhinweis: Die Erdberger Lände ist Richtung A4 von Mittwochnacht (7. Juni, 22:00 Uhr) bis Montag (12. Juni, 04:00 Uhr), gesperrt. Es wird örtlich über die Nebenfahrbahn und den Ludwig-Kößler-Platz umgeleitet, es kann zu erheblichen Rückstaus kommen. Es empfiehlt sich daher großräumig über Donauufer Autobahn (A22) und Tangente (A23) oder Gürtel und A23 auszuweichen.

Bei der A4-Abfahrt Nickelsdorf gelangt man zu den Pannonia Fields. Sollte der Andrang sehr groß sein, wird bei Bedarf über die Autobahnabfahrt Mönchhof umgeleitet. Achtung, bei Bruck an der Leitha Ost (A4) gibt es einen Gegenverkehrsbereich. Der ÖAMTC ersucht alle besonders vorausschauend zu fahren und sich vor der Abfahrt zeitgerecht rechts einzureihen, um so abrupte Spurwechsel zu vermeiden. Die ÖAMTC-Pannenfahrer werden auch auf den Zufahrtsstrecken zum Nova Rock verstärkt unterwegs sein.

Bitte den Anweisungen der Securities unbedingt Folge leisten. Rettungs- und Versorgungswege müssen immer freigehalten werden.

Shuttle Bus vom Parkplatz zum Festivalgelände

Wer Festivalbesucherinnen und -besucher zum Nova Rock bringen bzw. abholen will, kann nicht direkt zum Gelände fahren. Am Sportplatz Nickelsdorf gibt es einen dafür eigens eingerichteten Parkplatz, von dort geht’s via Shuttle Bus direkt zum Festivalgelände.

Erfahrungsgemäß verteilt sich die Anreise auf mehrere Tage. Der Großteil der Besucher:innen nutzt den Mittwoch für die Anfahrt. Für alle die möglichst stressfrei zum Nova Rock Festival möchten empfiehlt sich die öffentliche Anreise, es gibt zahlreiche Angebote mit Zug und Bus.

Die Stimmung am Nova Rock ist aber immer eine ganz besondere – von einer Panne lässt sich hier niemand die Festivallaune vermiesen. Andres Müller, ÖAMTC

Das ÖAMTC-Nova Rock – Team erwartet an diesem Wochenende hunderte Einsätze. „Den Großteil der Pannenhilfen wird es erst vor der Heimfahrt geben“, erzählt Andreas Müller vom ÖAMTC, er kann bereits auf eine langjährige Festivalerfahrung zurückblicken. „Meist fällt es erst knapp vor der Heimreise auf, dass der Autoschlüssel verschwunden ist, oder die Batterie leer“, so Müller. Die Stimmung am Nova Rock ist aber immer eine ganz besondere – von einer Panne lässt sich hier niemand die Festivallaune vermiesen. Auf die Pannenhelfer warten oft auch Einsätze der anderen Art, manchmal müssen auch Leiterwägen, Scheibtruhen, Kühlschränke und Stromaggregate wieder flott gemacht werden. Es kam auch schon vor, dass Besucherinnen und Besucher aufgrund der großen Parkplätze die Orientierung verloren haben und nach vier Tagen Festival nicht mehr genau wussten, wo sie ihr Fahrzeug abgestellt hatten – auch hier erwies sich der ÖAMTC als Retter in der Not.

Tipps des Mobilitätsclubs

Unbedingt Zweitschlüssel mitnehmen und einem Mitfahrenden geben. Aus rechtlichen Gründen darf der ÖAMTC Autos zwar öffnen, damit die Festivalbesucher:innen zumindest ihre Sachen aus dem Fahrzeug holen können, aber nicht starten.

Energieverbrauch. Besonders Kühlboxen sollten zeitweise ausgeschaltet werden. Autoradio und Klimaanlage sind ebenfalls Energiefresser.

Schlüsselanhänger leicht wiedererkennbar machen. Beim Funddienst liegen oft über zehn Schlüsselanhänger einer Automarke. Ohne markantes Merkmal ist es fast unmöglich, den Eigenen zu identifizieren.

Bei Verlust des Schlüssels bietet der Mobilitätsclub ein bewährtes Service: Für Mitglieder gibt es wieder den kostenlosen Schlüsselanhänger mit Funddienst-Funktion. Der Anhänger wird mit den Kontaktdaten verknüpft. Findet jemand den Schlüssel, kann er ihn an einem ÖAMTC-Stützpunkt (auch am mobilen Festival-Stützpunkt) abgeben oder einfach in einen Postkasten werfen.

Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

