Neusiedler Schule lud zum Business Breakfast

„Diese Veranstaltung hat dazu beigetragen Beziehungen zu stärken, neue Beziehungen zu knüpfen und zu zeigen was unsere 3. Jahrgänge in den vergangenen zwei Jahren bereits gelernt wie sich weiterentwickelt haben“, so Edith Bors, Fachvorständin Wirtschaft.

Organisiert und umgesetzt wird das Business Breakfast im Gegenstand Unternehmens- und Dienstleistungsmanagement. Es unterstreicht die wichtige Bedeutung des Projektunterrichts und dessen tatsächliche Umsetzung. „Die praktische Erfahrung, die unsere Schülerinnen und Schüler dabei erlernen ist eine wichtige für ihre berufliche Entwicklung“, betont Bors.