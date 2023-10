19. Auflage: Oldtimer im Bezirk Neusiedl am See on Tour

An zwei Tagen legten die Old- und Youngtimer rund 400 Kilometer im Burgenland, in Niederösterreich und in Ungarn zurück. Die Fahrerinnen und Fahrer hatten auf den Routen die Möglichkeit, die Landschaft zu genießen, und auch die Kulinarik kam bei den verschiedenen Stationen nicht zu kurz.

Die erste Rallye fand bereits 2002 zum 50-jährigen Firmenjubiläum von Reifen Ritz unter dem Namen „Pannonia-Carnuntum” statt. Das „Carnuntum” wurde inzwischen aus dem Namen gestrichen, da die Wien-Etappe nicht mehr gefahren wird und die Veranstaltung nur noch im pannonischen Raum stattfindet, daher seit dem Vorjahr „Pannonia-Historic”.

Auch Landesrätin Daniela Winkler war beim Start in Gols dabei. Sie hob die Bedeutung der Rallye für den Tourismus der Region hervor:„Die Oldtimer-Rallye ist eine sehr gute Ergänzung zum bestehenden Angebot am und rund um den Neusiedler See, die Anfang Oktober - in der Nebensaison - für eine zusätzliche Auslastung der Beherbergungsbetriebe und der Gastronomie sorgt“, erklärte Winkler. „Besonders erfreulich ist, dass viele der Teilnehmerinnen und der Teilnehmer gerne wieder für einen Urlaub ins Burgenland zurückkommen“, sagte die Landesrätin. „Die Rallye bringt somit einen deutlichen Mehrwert für die Region.“

Sie freue sich, dass das Organisationsteam des Pannonia Classic Car Clubs mit Hannes Reichetzeder es in diesem Jahr erneut geschafft hat, die Rallye zu organisieren, die viele Gäste aus ganz Österreich und auch aus dem Ausland anzieht. Die Veranstaltung sei ein wichtiger touristischer Impuls im Bezirk Neusiedl.