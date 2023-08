Neues Magazin: Die Region auf einen Blick

Im brandneu erschienenen Regionsmagazin „Pannonischer Weitblick“ präsentiert sich das Nordburgenland mit Geschichte und Geschichten von seiner sympathischsten Seite. Die wichtigsten Adressen gibt es dank dem praktischen Einleger ganz einfach zum Herausnehmen. „Ein Magazin, das unsere Region in all ihren Facetten zeigt, locker-leicht lesbar ist, ein cooles Design hat und mehrjährig verwendet werden kann“, das war Wunsch im Team des Tourismusverbandes Nordburgenland rund um Geschäftsführer Patrik Hierner.

Gemeinsam wurde getüftelt und überlegt. Die finalen Vorschläge wurden dann in Zusammenarbeit mit Gerlinde Schmid Communications als regionale Partnerin umgesetzt. Die Projektverantwortliche Angela Göschl zeigt sich zufrieden: „Von den ersten Ideen, über die Papierauswahl bis hin zum fertigen Produkt: Die Herausforderungen und der Zeitdruck waren groß. Umso mehr freut es uns, dass unser 'Baby' nun endlich das Licht der Welt erblickt hat und wir sehen, dass sich die Arbeit gelohnt hat.“

Fünf Themenbereiche für die Lust am Burgenland

Aufgeteilt ist das Magazin in fünf Themenbereiche: Natur pur, Genussvoll leben, Kultur, Rad & Aktiv, Familie & Mehr. Stimmungsvolle Bilder sollen Lust auf das Erlebnis Nordburgenland machen. Neben den redaktionellen Texten aus der Feder von Mitarbeiterin Janine Zangl, runden persönliche Tipps von Touristiker:innen der Region und das ein oder andere Rezept die einzelnen Themen ab. „Wir sind stolz darauf, dass die Umsetzung dank aller Beteiligten so reibungslos geklappt hat. Das Magazin soll unseren Gästen und jenen, die es noch werden wollen, Lust auf die unglaubliche Vielfalt der Region rund um den Neusiedler See machen. Mit der praktischen Faltbroschüre zum Herausnehmen haben Gäste alle Infos auch bei Ausflügen mit dabei“, freut sich GF Mag. Patrik Hierner.

Das Magazin soll in Beherbergungsbetrieben und touristischen Einrichtungen sowie in den Gemeindeämtern und Tourismusinformationen aufliegen. Des Weiteren wird die Zeitschrift auf Messen verteilt und direkt über das Büro des Tourismusverbandes Nordburgenland an Interessierte verschickt. Eine Neuauflage des „Pannonischer Weitblick“ erfolgt im zweijährigen Rhythmus. Das Magazin ist online unter www.neusiedlersee.com/planen/prospekte abrufbar.