Alkolenker verursachte Geisterfahrerunfall auf A4 .

Ein „Geisterfahrer“ hat in der Nacht auf Freitag auf der Ostautobahn (A4) einen Verkehrsunfall verursacht: Der 28-Jährige war in der falschen Richtung unterwegs und erfasste bei Parndorf (Bez. Neusiedl am See) ein anderes Auto.