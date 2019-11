Autoeinbrecher geschnappt .

Ein Autoeinbrecher ist am Sonntagvormittag in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden. Der 26-Jährige war dabei beobachtet worden, wie er beim Bahnhof die Seitenscheibe eines Pkw mit einem Stein einschlug. Die Polizei erwischte den Mann daraufhin am Bahnsteig, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag.