Wenn ein neu gekauftes Kleidungsstück nicht perfekt passt, führt oft der erste Weg vom Geschäft direkt zur nächsten Schneiderei. Seit Judith Frank im vergangenen Oktober ihr „Tailor Service“ eröffnet hat, ist dieser Weg für Kunden im Designer Outlet Center Parndorf erfreulich kurz.

In einem viel frequentierten Teil des Centers, zwischen „Dinoland“ und „Burger King“, hat sich Judith Franks dreiköpfiges Team eine gemütliche, kleine Schneiderei eingerichtet.

Der BVZ hat die Schneiderin aus Neusiedl am See erzählt, wie es dazu gekommen ist: „Das Outlet Center ist auf mich zugekommen, was ich nett gefunden habe. Ich wollte es noch einmal wissen und habe zugesagt.“

Am Arbeitsplatz. Die Neusiedler Schneiderin hat sich ein gemütliches Geschäftslokal mit drei Arbeitsstationen im McArthurGlen Designer Outlet Center eingerichtet. | Paul Haider

Ihre Schneiderei in Neusiedl am See betreibt Judith Frank parallel weiter: „Jetzt habe ich einen Betrieb mit zwei Standorten. Mit einem guten Zeitmanagement und einer Portion Fleiß ist das machbar“, schmunzelt die Kleidermacherin im BVZ-Gespräch.

Der Wunsch nach einer centereigenen Schneiderei sei schon seit Langem immer wieder von den einzelnen Shops geäußert worden, wie Judith Frank erzählt: „Die Kunden schätzen es, wenn sie etwas kaufen und die Stücke gleich vor Ort ändern lassen können. Die Serviceleistung einer Änderungsschneiderei ist ein Qualitätsmerkmal.“

Im „Tailor Service Judith Frank“ werden alle üblichen Leistungen einer Schneiderei angeboten: vom einfachen Saum, einer Veränderung der Weite oder Länge, bis zur kompletten Rekonstruktion eines Kleidungsstücks.

In den ersten drei Monaten seit der Eröffnung seien die meisten Kunden aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet des Outlet Centers gekommen, erklärt Judith Frank: „Es kommen viele Stammkunden, die das Center mehrmals pro Monat besuchen. Ein wichtiger Aspekt für uns sind auch die Center-Mitarbeiter, die den Service in Anspruch nehmen.“

Express- und

Paketservice im Angebot

Die meisten Kunden von Judith Frank holen die Ware einfach bei ihrem nächsten Besuch in Parndorf ab. Auf Wunsch geht es aber auch schneller: „Ungefähr ein Drittel der Kunden will die Stücke so schnell wie möglich zurückhaben, dafür bieten wir ein Expressservice an. Wenn es sich am gleichen Tag nicht ausgeht, gibt es auch die Möglichkeit, dass man dem Kunden die Ware zuschickt. Das habe ich bis dato aber erst zwei Mal gemacht.“

Abschließend verrät Judith Frank, was ihr an ihrer neuen Wirkungsstätte besonders gefällt: „Es ist hier ein schönes Arbeiten mit einem angenehmen, internationalem Publikum. Die Kunden schätzen den Service und teilen uns das auch mit. Ohne Englisch kommen wir hier nicht aus, aber die Kommunikation funktioniert sehr gut.“