Diebesbande im Einkaufszentrum gefasst .

Ein Pärchen, beide 27 Jahre alt, aus Serbien und Österreich, sowie eine 40-jährige serbische Frau machten am Samstag (3. August 2019) ein Einkaufszentrum in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) unsicher.