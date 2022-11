Parndorf Einbruch in Firmengelände: Treibstoff von Lkws abgezapft

Lesezeit: 2 Min RB Redaktion BVZ.at

Foto: Symbolbild

I n Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag bei zwei abgestellten LKWs Treibstoff abgezapft.