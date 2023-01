In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten die Täter auf bisher unbekannte Weise in die Volksschule in Parndorf. Es wurden mehrere Räume aufgebrochen und durchsucht. Was gestohlen wurde ist derzeit nicht bekannt. Auch die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Erhebungen durch den Bezirkskriminaldienst laufen.

