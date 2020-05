Die Covid-19 Krise ist für das neue „IBIS Styles“ Hotel im Parndorfer Betriebsgebiet zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt gekommen. Im März waren die Bauarbeiten am Gebäude bereits fast abgeschlossen, als der „Lockdown“ in Kraft trat. Die ersten Gäste hätten am 2. Juni im neuen Zwei-Sterne-Hotel empfangen werden sollen.

Neuer Eröffnungstermin zwei Monate später

Doch Corona hat diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar dürfen Beherbergungsbetriebe voraussichtlich mit 29. Mai wieder aufsperren; die Eröffnung des Parndorfer „IBIS-Styles“ wurde dennoch nach hinten verschoben.

Ronny Seidlitz, General Manager des neuen Hotels, ließ auf BVZ-Anfrage wissen: „Wir befinden uns momentan in der Phase, den übrigen Bauplan neu zu planen und zu gestalten. Den Eröffnungstermin können wir mit Ende Juli ansetzen. Alles Weitere wird abzusehen sein und ist in Klärung.“

Das IBIS-Styles Parndorf mit seinen 135 Zimmern richtet sich vor allem an die Zielgruppe der Shopping-Touristen.

Die Pläne für den Hotelbau wurden im Sommer 2018 bekannt, Anfang 2019 erfolgte der Baustart.